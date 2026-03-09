卓揆稱自費赴日 陳清龍質疑高官享特權已正式發文要政院說明

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰稱包機前往日本是「自費、私人行程」爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，行政院長出國為國手加油，只要不影響公務並非是壞事，然而為何私人行程能從空軍松山指揮部出發？自己已經發文要求行政院說明，請卓榮泰不要閃躲講清楚。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天在東京巨蛋登場，卓榮泰上周在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下現身球場觀賽，創下我國與日本斷交以來現任閣揆赴日首例。卓榮泰昨天受訪時說明，前天是休假日，這是自費的私人活動，沒有其他任何目的。

針對卓榮泰的說法，陳清龍受訪時表示，行政院長出國為國手加油，只要不影響公務並非壞事，然而卓榮泰說法自相矛盾，如果真的是自費私人行程，為何能夠從軍用的松山指揮部出發？是否所有民間自費私人行程都能比照辦理？還是只有高官享有特權？

陳清龍還說，此行有諸多隨行人員及發言人陪同，這些人的交通及餐飲費用由誰埋單？他已經發文要求行政院說明，也請卓榮泰不要閃躲講清楚。