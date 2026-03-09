快訊

卓揆稱自費赴日 陳清龍質疑高官享特權已正式發文要政院說明

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰稱包機前往日本是「自費、私人行程」爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，行政院長出國為國手加油，只要不影響公務並非是壞事，然而為何私人行程能從空軍松山指揮部出發？自己已經發文要求行政院說明，請卓榮泰不要閃躲講清楚。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天在東京巨蛋登場，卓榮泰上周在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下現身球場觀賽，創下我國與日本斷交以來現任閣揆赴日首例。卓榮泰昨天受訪時說明，前天是休假日，這是自費的私人活動，沒有其他任何目的。

針對卓榮泰的說法，陳清龍受訪時表示，行政院長出國為國手加油，只要不影響公務並非壞事，然而卓榮泰說法自相矛盾，如果真的是自費私人行程，為何能夠從軍用的松山指揮部出發？是否所有民間自費私人行程都能比照辦理？還是只有高官享有特權？

陳清龍還說，此行有諸多隨行人員及發言人陪同，這些人的交通及餐飲費用由誰埋單？他已經發文要求行政院說明，也請卓榮泰不要閃躲講清楚。

影／柯文哲赴兒子畢典會逃亡？ 黃國昌：汙辱大家智商

民眾黨前主席柯文哲的長子柯傅堯在日本東京大學博士班深造，柯想參加兒子本月24日畢業典禮，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日。黃國昌說，天下父母心，說柯文哲會逃亡是汙辱大家的智商。

影／盧秀燕訪美前宣布三大任務：一定把握機會為台灣發聲爭取權益

台中市長盧秀燕後天將出訪美國，今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會表示， 她這次行程有三大重要的任務，一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。相關的內容可能包括能源的穩定、區域的安全、全球的貿易。

柯文哲為兒畢業聲請解除限制出境 陳佩琪嗆檢察官姜長志查無非法資金

台北地方法運審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天遞狀，聲請解除3月23日至25日限制出境。柯文哲妻子陳佩琪表示，兒子在2022年前往日本就讀東京大學，檢察官姜長志多次訊問留學期間花費，「他們根本查不到任何非法資金，就只會坐在偵訊室的位子斜眼看狗低。」

包機赴日看球 趙少康：卓榮泰若花公帑就該說明清楚

行政院長卓榮泰上周到日本看WBC棒球賽，面對各界質疑，他回應這趟日本行只是「私人行程」。中廣前董事長趙少康表示，若真如部分綠委所說，是外交上的突破，行政院就應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚；畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視。

【即時短評】當棒球染上政治 誰輸掉了「中華隊」？

世界棒球經典賽開打，台灣球迷情緒高昂。球場內，球員拚盡全力；球場外，卻是另一場政治敘事爭奪戰。從棒球經典賽到各類國際賽事，「中華隊」與「台灣隊」的名稱之爭幾乎成了固定戲碼；棒球原本應是凝聚全民情感的載體，如今卻成了政治動員與意識形態的競技。

