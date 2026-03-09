快訊

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰7日包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓強調當天是休假且自費的私人行程。圖為卓赴北車觀看8日中華隊出戰韓國隊賽事。記者曾原信／攝影

行政院卓榮泰7日被目擊現身東京巨蛋觀賽「台捷大戰」，遭質疑其包機經費，卓昨表示為休假的自費私人行程，但國門黨立委王鴻薇今發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求在今下班前回覆此專機是否已經支付款項、專機費用多少、有多少隨行人員等。對此，華航沒有回應。

王鴻薇今於臉書發文指出，卓榮泰與行政院都對外宣稱，快閃看球為自費私人行程，但引述媒體報導，「卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛。空中巴士A321-neo客機，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI-1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣（約4.7萬到6.3萬美元）」。

王鴻薇表示，若上述待遇為真，卓榮泰就算自費也是有特權疑慮，質疑官員私人行程就能使用軍用機場？若非自費、也非公務行程，那恐涉及上百萬個人貪瀆問題，因此她已向行政院、華航以及松指部去文了解情況。

根據王鴻薇提供的函文內容，要求華航除確定上述班次是否為真，也要回應此專機是否已支付款項、價格為多少、是否為公務行程。

對此，華航並沒有回應。

