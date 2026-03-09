WBC 四場結束 蔡英文：不會只在贏的時候才愛他們

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026世界棒球經典賽中華隊在延長賽中以5：4擊敗南韓隊，賽後球員在場中慶祝。（特派記者余承翰／東京攝影）
中華隊出席本屆世界棒球經典賽（WBC）戰果2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文於四場比賽全部結束後才發文，她指出今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖，並喊話「我們不會只在贏的時候才愛他們」。

中華隊本屆WBC賽事成果，前兩場敗給澳洲、日本，皆未能取得一分；後兩場力退捷克、南韓，更打出台灣20年首贏韓國的歷史成績。強投古林睿煬對戰韓國後受訪提及，「不要只有贏球才喜歡我們，前面比賽打得不是很好，但我知道球隊的實力在哪裡，大家一直在努力。」

蔡英文呼應道，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。今年的WBC經典賽，所有的台灣人都像經歷了一場三溫暖。熱血的時候，一起吶喊；低潮的時候，繼續應援；勝利的時候，流下眼淚。

蔡英文說，雖然這次比賽，她還是沒機會能夠親自到東京，為台灣加油。但她相信，台灣人的應援聲已經衝破了東京巨蛋，透過轉播傳回台灣、也傳到國際。這不只是堅持到底的意志，更是台灣向全世界展示團結的一刻。

她謝謝所有守在轉播螢幕前的球迷，以及到現場加油，並且在賽後把垃圾撿走的台灣人，各位的熱情、自律與素養，已經讓國際友人對台灣留下極佳的印象。

她也謝謝台灣隊Team Taiwan所有球員，奮力一搏到最後一刻，也讓大家再次相信，只要團結，台灣就可以如此強大。願國家能將這樣不屈服、有韌性的精神，一代一代傳下去，團結面對未來所有的挑戰。

蔡英文也在Threads打趣指出，感謝台灣特有的「玄學」發揮效果。謝謝她的好朋友、網紅蔡阿嘎忍辱負重，應援時「穿對衣服」，在關鍵時刻用力發功；也謝謝球迷的結印、卜卦，與佛光山的祈福加持；當然還有薩摩耶犬「萊芙」的精準預測，為台灣帶來希望。

