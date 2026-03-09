林佳龍訪吐瓦魯過境雪梨 會晤澳洲新南威爾斯州議員

外交部長林佳龍日前出訪吐瓦魯過境雪梨，澳洲新南威爾斯州議會友台小組共同主席麥德莫特透露，很開心於6日與林佳龍會晤。林佳龍在去程時，也特別在雪梨歌劇院前預錄影片，在世界台灣商會聯合總會會議致詞。

林佳龍4日至5日以總統特使身分出訪吐瓦魯，7日清晨經澳洲返台，過程順利圓滿。

澳洲新南威爾斯州（NSW）律政廳副廳長、州議會友台小組共同主席麥德莫特（Hugh McDermott）今天於臉書發文表示，上週末充滿澳台社群和文化精彩活動，6日很開心能在議會同儕、台灣駐澳洲代表處陪同下，與林佳龍會晤。

麥德莫特提到，7日與澳洲台灣同鄉會同慶農曆新年，8日在世界台灣商會聯合總會第32屆第二次理監事會議致詞。澳洲跟台灣共享民主原則，在開放、具包容性的穩定印太區域有共同利益，很開心能與台灣澳洲社群同慶。

林佳龍在赴往吐瓦魯過境雪梨時，特別在雪梨歌劇院前預錄影片，祝福8日的世界台灣商會聯合總會第32屆第二次理監事會議圓滿成功，並親赴會議場地，與提前抵達的世台會幹部合影致意。

對於林佳龍訪澳洲雪梨，外交部回覆中央社提問表示，林佳龍以總統特使身分應邀訪問吐瓦魯國，期間在澳洲過境轉機屬出訪吐國的必要安排。至於其他事項，外交部沒有評論。