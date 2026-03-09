卓榮泰赴日看球賽 陳致中力挺「當然是公務、只能做不能說」

行政院長卓榮泰前往日本東京巨蛋觀看WBC球賽，自稱是私人行程，引發外界質疑公器私用，高雄市前議員、凱達格蘭基金會執行長陳致中發聲力挺。他表示，台灣外交處境艱難，很多事情只能做、不能說，甚至必須用具有外交藝術的隱晦修辭，講白一點，為了維護國家利益，必要時也得講善意的謊言。

陳致中說，卓榮泰是現任閣揆，具備官方正式身分，是總統之下的二把手，自從台日斷交以來首次踏上日本首都東京的土地，這當然是一個重大的外交突破！

陳致中表示，明的是看棒球，暗的是什麼，自然也是只能做、不能說，留待外界想像，如果促成棒球外交的關鍵人物是執政黨自民黨代理幹事長荻生田光一，在位階上幹事長僅次於總裁（高市首相），那麼如果有跟日本政要會面，層級為何，可以推知一二，這無論從什麼角度來看，對國人而言都是很正面的事情。

陳致中說，顧慮雙方默契，不能讓幫忙台灣的朋友難做，所以政院方面對外克制、低調，稱之為私人看球行程；在野黨以為撿到槍，計算包機要多少錢、卓揆財產申報多少、夠不夠付、有沒有證明、有沒有說謊，「這如果不是無知，就是可惡」。

陳強調，行政院長赴日怎麼可能私人，旁邊陪的是運動部長、是駐日代表，這當然是公務，只是院長為國家忍辱負重、對外低調的說法罷了。