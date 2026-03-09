柯文哲為兒畢業聲請解除限制出境 陳佩琪嗆檢察官姜長志查無非法資金

台北地方法運審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天遞狀，聲請解除3月23日至25日限制出境。柯文哲妻子陳佩琪表示，兒子在2022年前往日本就讀東京大學，檢察官姜長志多次訊問留學期間花費，「他們根本查不到任何非法資金，就只會坐在偵訊室的位子斜眼看狗低。」

柯文哲委任律師蕭奕弘今天現身台北地方法院，代表柯文哲聲請暫時解除3月23日至25日限制出境，理由為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮。

陳佩琪稍早在臉書發文表示，因為全家就屬她的學歷最低，因此年輕時有過念博士學位的想法，後來長子出生發現有些發展障礙，成長過程需要花很大的精力照顧，同時柯文哲又是一個急重症醫師，工時長生活作息又不固定，如果自己也跑去唸書的話，「想想大概整個家都會去了了，所以最終還是打消了念頭。」

陳佩琪指出，兒子在2020年申請到東京大學工學院博士班，後來恰巧碰到新冠肺炎疫情爆發，因此直到2022年才正式前往日本唸書，2020年至2022年先利用視訊進行通識課程，同時也和指導教授保持聯繫、商討論文題目，白天則是繼續工作賺錢，也藉此支付往後的學費和生活費。

陳佩琪說，日本對外籍生很友善，擔心家庭因為疫情收入不好，所以前兩年都學費減半，一年約為26萬元日幣，兒子也順利抽到東京大學鴨巢川宿舍，平常日就在校園內的大綜合餐廳吃飯，學校也提供一間大研究室給博士生使用，整體感覺東大是個很完善的研究環境。

陳佩琪說明，日本的博士畢業制度和台灣有些不同，一入學就會先向學生說明畢業評量標準，通常是要求發表數篇論文，經過教授認可就會安排2次口試，口試委員一次有5個人，2次都通過就可以畢業，至於畢業典禮則有3月與9月兩個時段，學生可以自行擇一參加。

陳佩琪表示，如果不參加畢業典禮，也可委託系辦將畢業證書寄到台灣，而如果要在台灣要拿這個學歷求職，就要將正本寄回「台北駐日經濟文化代表處」進行認證，經過查證正確無誤後蓋上正式官印，才算是合格的國外畢業證書，工作單位也才會接受這張學歷證明復職。

陳佩琪提及，姜長志多次訊問兒子留學期間的花費，她過去也都如實報告，「他們根本沒有去查，或說根本查不到有任何非法資金，就只會坐在偵訊室那個高高在上的位子，斜眼看狗低，靠大嗓門來訊問我」，好像他們就是人，自己只是條賤狗，而賤狗沒有人權，「賤狗要在此再次聲明，以上講述的內容若有不實，歡迎北檢抓我去關。」