快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲為兒畢業聲請解除限制出境 陳佩琪嗆檢察官姜長志查無非法資金

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）。記者蘇健忠／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左）。記者蘇健忠／攝影

台北地方法運審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天遞狀，聲請解除3月23日至25日限制出境。柯文哲妻子陳佩琪表示，兒子在2022年前往日本就讀東京大學，檢察官姜長志多次訊問留學期間花費，「他們根本查不到任何非法資金，就只會坐在偵訊室的位子斜眼看狗低。」

柯文哲委任律師蕭奕弘今天現身台北地方法院，代表柯文哲聲請暫時解除3月23日至25日限制出境，理由為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮

陳佩琪稍早在臉書發文表示，因為全家就屬她的學歷最低，因此年輕時有過念博士學位的想法，後來長子出生發現有些發展障礙，成長過程需要花很大的精力照顧，同時柯文哲又是一個急重症醫師，工時長生活作息又不固定，如果自己也跑去唸書的話，「想想大概整個家都會去了了，所以最終還是打消了念頭。」

陳佩琪指出，兒子在2020年申請到東京大學工學院博士班，後來恰巧碰到新冠肺炎疫情爆發，因此直到2022年才正式前往日本唸書，2020年至2022年先利用視訊進行通識課程，同時也和指導教授保持聯繫、商討論文題目，白天則是繼續工作賺錢，也藉此支付往後的學費和生活費。

陳佩琪說，日本對外籍生很友善，擔心家庭因為疫情收入不好，所以前兩年都學費減半，一年約為26萬元日幣，兒子也順利抽到東京大學鴨巢川宿舍，平常日就在校園內的大綜合餐廳吃飯，學校也提供一間大研究室給博士生使用，整體感覺東大是個很完善的研究環境。

陳佩琪說明，日本的博士畢業制度和台灣有些不同，一入學就會先向學生說明畢業評量標準，通常是要求發表數篇論文，經過教授認可就會安排2次口試，口試委員一次有5個人，2次都通過就可以畢業，至於畢業典禮則有3月與9月兩個時段，學生可以自行擇一參加。

陳佩琪表示，如果不參加畢業典禮，也可委託系辦將畢業證書寄到台灣，而如果要在台灣要拿這個學歷求職，就要將正本寄回「台北駐日經濟文化代表處」進行認證，經過查證正確無誤後蓋上正式官印，才算是合格的國外畢業證書，工作單位也才會接受這張學歷證明復職。

陳佩琪提及，姜長志多次訊問兒子留學期間的花費，她過去也都如實報告，「他們根本沒有去查，或說根本查不到有任何非法資金，就只會坐在偵訊室那個高高在上的位子，斜眼看狗低，靠大嗓門來訊問我」，好像他們就是人，自己只是條賤狗，而賤狗沒有人權，「賤狗要在此再次聲明，以上講述的內容若有不實，歡迎北檢抓我去關。」

畢業典禮 京華城案 限制出境

延伸閱讀

【重磅快評】卓揆綁死自己 拿單據比力克韓國困難百倍

影／柯文哲赴兒子畢典會逃亡？ 黃國昌：汙辱大家智商

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

相關新聞

影／柯文哲赴兒子畢典會逃亡？ 黃國昌：汙辱大家智商

民眾黨前主席柯文哲的長子柯傅堯在日本東京大學博士班深造，柯想參加兒子本月24日畢業典禮，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日。黃國昌說，天下父母心，說柯文哲會逃亡是汙辱大家的智商。

影／盧秀燕訪美前宣布三大任務：一定把握機會為台灣發聲爭取權益

台中市長盧秀燕後天將出訪美國，今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會表示， 她這次行程有三大重要的任務，一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。相關的內容可能包括能源的穩定、區域的安全、全球的貿易。

柯文哲為兒畢業聲請解除限制出境 陳佩琪嗆檢察官姜長志查無非法資金

台北地方法運審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天遞狀，聲請解除3月23日至25日限制出境。柯文哲妻子陳佩琪表示，兒子在2022年前往日本就讀東京大學，檢察官姜長志多次訊問留學期間花費，「他們根本查不到任何非法資金，就只會坐在偵訊室的位子斜眼看狗低。」

包機赴日看球 趙少康：卓榮泰若花公帑就該說明清楚

行政院長卓榮泰上周到日本看WBC棒球賽，面對各界質疑，他回應這趟日本行只是「私人行程」。中廣前董事長趙少康表示，若真如部分綠委所說，是外交上的突破，行政院就應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚；畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視。

卓揆稱自費赴日 陳清龍質疑高官享特權已正式發文要政院說明

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰稱包機前往日本是「自費、私人行程」爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，行政院長出國為國手加油，只要不影響公務並非是壞事，然而為何私人行程能從空軍松山指揮部出發？自己已經發文要求行政院說明，請卓榮泰不要閃躲講清楚。

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

行政院卓榮泰7日被目擊現身東京巨蛋觀賽「台捷大戰」，遭質疑其包機經費，卓昨表示為休假的自費私人行程，但國門黨立委王鴻薇今發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求在今下班前回覆此專機是否已經支付款項、專機費用多少、有多少隨行人員等。對此，華航沒有回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。