【重磅快評】卓揆綁死自己 拿單據比力克韓國困難百倍

世界棒球經典賽打得火熱，行政院長卓榮泰包機飛東京為中華隊加油，遭質疑公器私用，卓親上火線強調當天是休假且自費的私人行程，國民黨立法院黨團要求公開相關收據與費用支付明細，證明未用公帑。民進黨大力挺卓，立院黨團幹事長莊瑞雄稱這是外交突破，國民黨腦袋長得跟國人不一樣。莊可能忘記，當年馬英九、侯友宜出訪，是誰在吵嚷要求看單據？

世界棒球經典賽賽事牽動國人神經，行政院長卓榮泰7日現身東京為選手加油，卻在國內引發政治攻防。卓榮泰快閃東京返國後表示，此行是私人自費行程，但藍白陣營仍緊追自費與包機松指部出發等節發動猛攻。

民進黨團幹事長莊瑞雄今天急敲通告上電台受訪護駕，猛轟藍營「腦袋長的跟國人不一樣」，不管卓是什麼身分到日本、是正式官方拜訪或說私人行程，國人第一個感受是外交突破；至於藍營質疑卓是否用公帑？莊說這是口水，憲法規定，行政院長就是國家最高行政首長，出訪在維安或交通的安排都有制度，哪怕是私人行程，現在就去講說，這個帳單拿出來？除非你發現哪裡不合理，再來談才有意義。

莊瑞雄說得口沫橫飛，但民進黨的腦袋其實也沒有什麼高明之處。過去馬英九擔任總統時出訪，那一次民進黨立委不是要求拿出單據？倒是綠委王世堅的說法比較持平，他雖挺卓揆，但他也強調，若在野有疑義，可以把帳查清楚；卓揆是台日斷交後首位進入日本觀賽的現任行政院長，是好事一樁，就算是包機也不為過。

莊瑞雄不健忘的話，應該記得馬英九執政時，幾乎每次出訪都被民進黨質疑，並要求提出單據；綠委更多次在立法院要求國安局或外交部公開預算單據，要馬自證「清白」，美其名是監督執政、陽光法案。

但要提的是，當年馬英九出訪總不忘邀請綠委同行，例如2009年5月執行「久睦專案」出訪中美洲友邦，當時賴坤成即在同架飛機上；即使後來民進黨加大杯葛力道而多採取不派員參加的立場，但總統府每次出訪前皆會依比例發函邀請民進黨團派員隨行。

對比這次卓榮泰快閃東京，在野黨根本被蒙在鼓裡，更別說邀請了；如果連行政院發言人都可以同行，為選手加油是好事一樁，為何不讓包機的效益極大化？

更近的例子是新北市長侯友宜2024大選前出訪新加坡、日本及美國，綠營也要求市府提供詳細出國行程、經費來源及自費項目的單據證明，以釐清是否用公帑進行政治活動。當時民進黨的訴求是基於「監督預算」與「防止公器私用」，現在主角換作卓榮泰，這些訴求都不重要了？

陳水扁的兒子陳致中說得中肯，他指卓榮泰是現任閣揆，踏上日本當然是重大的外交突破，直言行政院長赴日怎麼可能是私人行程，旁邊陪的是運動部長、駐日代表，這當然是公務，只是卓對外低調的說法罷了。但卓榮泰自始即定調東京行是自費私人行程，未料先綁死自己，要他拿出可信單據遠比中華隊力克韓國還要困難何止百倍。