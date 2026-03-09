快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

卓揆專機赴日看球誰埋單？王鴻薇發函政院、華航追真相

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰專機赴日看棒球經典賽，引發爭議，在野群起砲轟，國民黨立委王鴻薇表示，她已經去文政院、華航、松指部了解狀況詳情，包含班機行程、專機價格、是否已支付等，並要求有關單位今日下班前回應；若下午仍無答案，相信大家都知道是怎麼回事。

王鴻薇稍早於臉書發文，質疑卓榮泰包機看球誰埋單？私人行程用松指部有特權？她貼文並附上向行政院、中華航空公司發函的公文，分別詢問事件詳情，要求今天下班前回覆。

王鴻薇指出，世界棒球經典賽全民關注，卓榮泰現身台捷大戰看球，馬上綠媒、側翼、民進黨立委輪番大張旗鼓發新聞。然而這樣的大動作，非但沒有讓國人正面支持，反而引起各界質疑，在中東戰事吃緊，一度傳出許多民眾受困，各國紛紛出來撤僑，但外交部卻告訴國人待著比較安全，也沒有安排相關專機協助，已經讓人無法接受，看到院長可以有這種「說走就走的旅行」，難免質疑合理性。

王鴻薇批評，卓榮泰與行政院都對外宣稱，這次快閃看球，是「自費」、「私人」行程。但根據媒體報導，卓榮泰此次赴日並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機，由空中巴士A321-neo客機執飛，晚間由桃園機場飛抵松山機場待命，華航CI─1888班機編號，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。包機一架A321neo客機約150萬元到200萬元台幣。

王鴻薇質疑，若上述待遇為真，卓榮泰就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了。

王鴻薇表示，她已向行政院、華航以及松指部去文了解情況，包含此次班機行程、專機價格、是否已經支付、支付單位、是否為公務行程，以及多少隨行人員及執勤時數、專機申請使用辦法等。如果今天下午沒有答案，相信大家都知道是怎麼回事了。

國民黨立委王鴻薇表示，她已經去文政院、華航、松指部了解狀況詳情，包含班機行程、專機價格、是否已支付等，並要求有關單位今日下班前回應。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇表示，她已經去文政院、華航、松指部了解狀況詳情，包含班機行程、專機價格、是否已支付等，並要求有關單位今日下班前回應。圖／取自王鴻薇臉書

