駁藍營長期執政新北質疑 李四川：餐廳生意好也要換主廚？

國民黨新北市議會黨團今舉行幹部交接儀式，新北市長侯友宜、黨主席鄭麗文與台北市副市長李四川難得同台，李四川直呼，回到新北大家庭，真的很溫暖。他致詞時強調，當初在臉書表態參選，是侯市長第一個鼓勵他，讓他心中充滿溫暖；他更對近期對手提到藍營在新北執政20幾年要換人做做看，李直言，如果一家店生意做得很好，難道做了20年一定要換人掌廚，還是醫生看病看得很好，也要因為時間久了就換醫生？關鍵在施政表現是否讓市民滿意。

今天李四川陪同蔣萬安到新北視察公托，隨後則受新北市議會國民黨團書記長陳儀君邀請，參加今天的黨團幹部交接。李四川同樣提早抵達，在國民黨祕書長李乾龍陪同下，先到議長蔣根煌辦公室與議員話家常。

侯友宜抵達後，侯、李兩人互動熱絡，也在對方致詞時，給予掌聲，展現新北團結氣勢。

李四川說，自己與侯友宜相識多年、互動密切，當初他第一次在臉書貼文表達參選想法時，第一個回應、鼓勵他的就是侯友宜，侯在留言中提到「一棒接一棒、棒棒都是強棒」，讓他相當感謝，也感受到侯對新北市政延續的期待與信任。

他說，侯友宜帶領的新北市府團隊多年來秉持「少說多做」的風格，不追求聲量，而是用實際政績向市民證明施政成果，這樣的精神也讓團隊更加團結，他未來也會承擔責任，將延續這樣的治理理念，與所有黨籍議員組成最強團隊，一起為新北市努力。

李四川也指出，「一棒接一棒」不只是政治上的鼓勵，更代表侯友宜多年在新北打拚後，對城市發展的責任與信任交付，他希望在議會與團隊協助下，承擔起這份責任，攜手打好年底這一仗。

李四川也力讚侯友宜在新北的建設指出，今天他陪台北市長蔣萬安道新北交流公托政策，新北公托不但數量比台北市多，質也做得很好，都值得台北市學習。

李四川更指，外界近期批藍營在新北「長期執政」20幾年要換人做做看，但他不以為然說，重點不在執政多久，而在於做得好不好，他舉例，如果一家店生意做得很好，難道只因為做了很多年就一定要換人掌廚，或是醫生看病看得很好，難道也要因為時間久了就換醫生，關鍵仍在施政表現是否讓市民滿意。