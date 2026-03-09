快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

包機赴日看球 趙少康：卓榮泰若花公帑就該說明清楚

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）

行政院長卓榮泰上周到日本看WBC棒球賽，面對各界質疑，他回應這趟日本行只是「私人行程」。中廣前董事長趙少康表示，若真如部分綠委所說，是外交上的突破，行政院就應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚；畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視。

趙少康指出，行政院長到日本為中華隊加油，本身不是壞事。除了能幫中華隊提振士氣，也算是一種外交突破，畢竟這是我們與日本斷交後，能有首位現任行政院長訪日，原本應該是好事一件，但問題就在於，卓榮泰說這趟是「私人行程」。

趙少康說，說真的，行政院長怎麼會有真正的私人行程？你是國家重要公職，一旦出國，就涉及隨扈、安全、交通與整個行程安排，不可能完全等同一般人的私人旅行。難道這次出國，隨扈維安、交通這些費用都是卓榮泰自己出？

趙少康表示，依照規定，官員出國其實非常嚴格，連一般部會首長出國，都要行政院長核准。他以前當環保署長時就是如此，任何出國行程都要簽核，沒有那麼隨便。行政院長出國，難道不用向總統報備，取得同意嗎？

此外，趙少康說，卓榮泰一直對外說是私人包機，卻又被發現飛機是從松山指揮部起飛。加上包機費用本來就不是小數目，卓榮泰財產申報大約九百多萬元，真的會自費包一架飛機飛日本看球嗎？因此大家自然會問「錢從哪裡來？」

所以，這趟日本行才會引發這麼多質疑。趙少康認為，行政院應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚。畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視，身為行政院長，本來就要接受更高標準的監督，把事情說清楚。

中廣 中華隊 日本

延伸閱讀

卓揆包機赴日看經典賽 藍黨團：誰出錢應清楚交待

包機赴日看球沒完整說明 國民黨團：卓榮泰欠社會一個交代

卓榮泰赴日看球賽延燒 許原榮：不全盤否定但要清楚交代

包機赴日看球…卓揆稱自費 在野要看帳單

相關新聞

影／柯文哲赴兒子畢典會逃亡？ 黃國昌：汙辱大家智商

民眾黨前主席柯文哲的長子柯傅堯在日本東京大學博士班深造，柯想參加兒子本月24日畢業典禮，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日。黃國昌說，天下父母心，說柯文哲會逃亡是汙辱大家的智商。

影／盧秀燕訪美前宣布三大任務：一定把握機會為台灣發聲爭取權益

台中市長盧秀燕後天將出訪美國，今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會表示， 她這次行程有三大重要的任務，一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。相關的內容可能包括能源的穩定、區域的安全、全球的貿易。

柯文哲為兒畢業聲請解除限制出境 陳佩琪嗆檢察官姜長志查無非法資金

台北地方法運審理京華城案，台北市前市長柯文哲今天遞狀，聲請解除3月23日至25日限制出境。柯文哲妻子陳佩琪表示，兒子在2022年前往日本就讀東京大學，檢察官姜長志多次訊問留學期間花費，「他們根本查不到任何非法資金，就只會坐在偵訊室的位子斜眼看狗低。」

包機赴日看球 趙少康：卓榮泰若花公帑就該說明清楚

行政院長卓榮泰上周到日本看WBC棒球賽，面對各界質疑，他回應這趟日本行只是「私人行程」。中廣前董事長趙少康表示，若真如部分綠委所說，是外交上的突破，行政院就應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚；畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視。

卓揆稱自費赴日 陳清龍質疑高官享特權已正式發文要政院說明

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰稱包機前往日本是「自費、私人行程」爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，行政院長出國為國手加油，只要不影響公務並非是壞事，然而為何私人行程能從空軍松山指揮部出發？自己已經發文要求行政院說明，請卓榮泰不要閃躲講清楚。

王鴻薇要求今下班前說明卓榮泰包機費用 華航這樣說

行政院卓榮泰7日被目擊現身東京巨蛋觀賽「台捷大戰」，遭質疑其包機經費，卓昨表示為休假的自費私人行程，但國門黨立委王鴻薇今發函華航、行政院、空軍松山指揮部，要求在今下班前回覆此專機是否已經支付款項、專機費用多少、有多少隨行人員等。對此，華航沒有回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。