包機赴日看球 趙少康：卓榮泰若花公帑就該說明清楚

行政院長卓榮泰上周到日本看WBC棒球賽，面對各界質疑，他回應這趟日本行只是「私人行程」。中廣前董事長趙少康表示，若真如部分綠委所說，是外交上的突破，行政院就應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚；畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視。

趙少康指出，行政院長到日本為中華隊加油，本身不是壞事。除了能幫中華隊提振士氣，也算是一種外交突破，畢竟這是我們與日本斷交後，能有首位現任行政院長訪日，原本應該是好事一件，但問題就在於，卓榮泰說這趟是「私人行程」。

趙少康說，說真的，行政院長怎麼會有真正的私人行程？你是國家重要公職，一旦出國，就涉及隨扈、安全、交通與整個行程安排，不可能完全等同一般人的私人旅行。難道這次出國，隨扈維安、交通這些費用都是卓榮泰自己出？

趙少康表示，依照規定，官員出國其實非常嚴格，連一般部會首長出國，都要行政院長核准。他以前當環保署長時就是如此，任何出國行程都要簽核，沒有那麼隨便。行政院長出國，難道不用向總統報備，取得同意嗎？

此外，趙少康說，卓榮泰一直對外說是私人包機，卻又被發現飛機是從松山指揮部起飛。加上包機費用本來就不是小數目，卓榮泰財產申報大約九百多萬元，真的會自費包一架飛機飛日本看球嗎？因此大家自然會問「錢從哪裡來？」

所以，這趟日本行才會引發這麼多質疑。趙少康認為，行政院應該大大方方承認是公務行程，把費用來源、交通方式、維安安排說明清楚。畢竟如果花的是公帑，就應該接受全民檢視，身為行政院長，本來就要接受更高標準的監督，把事情說清楚。