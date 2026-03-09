快訊

盧秀燕訪美定調「為台灣發聲爭取權益」 民進黨質疑此行「政治定位」

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，今天行前記者會強調此行將「為中華民國發聲、為外交爭取權益」。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，今天行前記者會強調此行將「為中華民國發聲、為外交爭取權益」。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，今天行前記者會強調此行將「為中華民國發聲、為外交爭取權益」。民進黨中市議員陳雅惠批評，地方首長的角色本應以「城市治理」與「市政交流」為主，若過度以「國家外交代表」自居，恐模糊地方與中央權責的界線，也難免引發外界對此行政治定位的質疑。

盧秀燕日前透露，此行將「超越城市外交」，不排除與美方智庫或政府人士交換意見，議題可能觸及台灣軍購、對美經貿與能源供應等面向。針對外界批評此行「師出無名、沒有意義」，盧秀燕強調「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」。

陳雅惠指出，盧秀燕身為台中市長，最具正當性的任務應是推動城市交流、產業合作與文化互動，這些正是地方政府能夠積極發揮的領域。若在公開場合反覆強調「代表中華民國發聲」，不僅容易造成角色混淆，也可能被外界解讀為具有政治意涵的動作。

陳雅惠認為，城市交流當然值得肯定，但前提仍是角色清楚、分際分明，市民期待看到的是一位專注市政、務實解決問題的市長，而不是讓地方行政平台被延伸為個人政治舞台。

陳雅惠說，地方首長出訪若能聚焦招商引資、科技合作與城市治理經驗交流，自然有助於提升台中的城市競爭力；但若將其包裝為「外交任務」，反而容易讓外界質疑此行的真正目的與必要性。

陳雅惠 地方政府 台中

盧秀燕訪美定調「為台灣發聲爭取權益」 民進黨質疑此行「政治定位」

台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，今天行前記者會強調此行將「為中華民國發聲、為外交爭取權益」。民進黨中市議員陳雅惠批評，地方首長的角色本應以「城市治理」與「市政交流」為主，若過度以「國家外交代表」自居，恐模糊地方與中央權責的界線，也難免引發外界對此行政治定位的質疑。

