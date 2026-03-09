卓榮泰包機惹議 黃國昌：問題出在行政院說法變來變去

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋球場應援加油，並稱是自費私人行程引發熱議。民眾黨主席黃國昌今天被問到此事，他說，行政院長能走出去、為台灣加油不是壞事，引人非議原因就在行政院說法變來變去，行政應該說清楚講明白，別遮遮掩掩，否則只會引來更多質疑。

黃國昌說，如果純粹是自費的私人行程，為何可以從松指部出發，包機到底花多少錢，錢從哪裡來？體制上可以由卓榮泰負擔嗎？如果是從公帑埋單由納稅人負擔， 到底是透過哪一個預算科目支應，都應該講清楚。

黃國昌說，社會監督無可厚非，公器不可私用，行政院應該負責任地說清楚、講明白，不要話講得不清楚，遮遮掩掩的，甚至前後說法不一致，引發國人更多反感與質疑。

民眾黨主席黃國昌今被問到行政院長卓榮泰包機赴日一事，他說，引人非議原因就在行政院說法變來變去，行政應該說清楚講明白，別遮遮掩掩，否則只會引來更多質疑。記者蘇健忠／攝影

