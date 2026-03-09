李四川北市府最後一天上班 蔣萬安：有深厚的革命情感

台北市政府今赴新北市公共托育中心參訪，台北市長蔣萬安談及台北市副市長李四川今天為在北市府最後一天上班。蔣萬安表示，李四川在北市府任內對多項重大市政推動都有重要貢獻，雙方也建立深厚的「革命情感」，未來無論李四川到哪裡發展，都會持續保持情誼，一起為市民爭取最大福祉。

蔣萬安指出，李四川在台北市政府服務期間，協助推動多項重大建設，包括台北大巨蛋完工啟用、捷運六線齊發2.0計畫，以及在農曆年前完成與輝達（NVIDIA）簽約，讓輝達正式落腳台北市，對台北市產業與城市發展都有關鍵貢獻，他也感謝李四川在市府團隊中的付出與努力。

對於回到新北市參與活動的感受，李四川則表示，回到新北看到許多老朋友，在新北市長侯友宜的支持下，感到非常親切，也感謝大家的關心。

另外，媒體也問及世界棒球經典賽相關話題。蔣萬安表示，昨天剛好帶著小朋友一起看球，希望從小培養孩子對棒球的熱愛，今天大家也會一起替韓國隊加油，最重要是希望中華隊能順利晉級。新北市長侯友宜則說，昨天一邊工作、一邊在車上看球，看到中華隊擊敗韓國相當振奮，回到辦公室時市民也聚在一起看直播、歡呼不斷，接下來會持續為中華隊集氣，希望台灣順利晉級。