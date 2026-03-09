快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川北市府最後一天上班 蔣萬安：有深厚的革命情感

聯合報／ 記者張策／新北報導
台北市長蔣萬安（左二）指出台北市副市長李四川（左一）在北市府任內對多項重大市政推動都有重要貢獻，雙方也建立深厚的「革命情感」。記者張策／攝影
台北市長蔣萬安（左二）指出台北市副市長李四川（左一）在北市府任內對多項重大市政推動都有重要貢獻，雙方也建立深厚的「革命情感」。記者張策／攝影

台北市政府今赴新北市公共托育中心參訪，台北市長蔣萬安談及台北市副市長李四川今天為在北市府最後一天上班。蔣萬安表示，李四川在北市府任內對多項重大市政推動都有重要貢獻，雙方也建立深厚的「革命情感」，未來無論李四川到哪裡發展，都會持續保持情誼，一起為市民爭取最大福祉。

蔣萬安指出，李四川在台北市政府服務期間，協助推動多項重大建設，包括台北大巨蛋完工啟用、捷運六線齊發2.0計畫，以及在農曆年前完成與輝達（NVIDIA）簽約，讓輝達正式落腳台北市，對台北市產業與城市發展都有關鍵貢獻，他也感謝李四川在市府團隊中的付出與努力。

對於回到新北市參與活動的感受，李四川則表示，回到新北看到許多老朋友，在新北市長侯友宜的支持下，感到非常親切，也感謝大家的關心。

另外，媒體也問及世界棒球經典賽相關話題。蔣萬安表示，昨天剛好帶著小朋友一起看球，希望從小培養孩子對棒球的熱愛，今天大家也會一起替韓國隊加油，最重要是希望中華隊能順利晉級。新北市長侯友宜則說，昨天一邊工作、一邊在車上看球，看到中華隊擊敗韓國相當振奮，回到辦公室時市民也聚在一起看直播、歡呼不斷，接下來會持續為中華隊集氣，希望台灣順利晉級。

新北 北市府 侯友宜

延伸閱讀

賴總統板橋參香還願 喊中央地方合作拚建設 籲挺蘇巧慧

經典賽／勝利味道？為中華加油吃澳洲抹醬 蔣萬安曝第一口：不太能接受

影／將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

最後一周台北隊...李四川允蔣萬安做一事：北市還是我娘家啦

相關新聞

影／盧秀燕訪美前宣布三大任務：一定把握機會為台灣發聲爭取權益

台中市長盧秀燕後天將出訪美國，今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會表示， 她這次行程有三大重要的任務，一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。相關的內容可能包括能源的穩定、區域的安全、全球的貿易。

盧秀燕11天訪美行程曝光！橫跨科技、僑界與城市外交

台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程。台中市政府公布行程顯示，此行自3月11日至3月21日，將走訪美國多個城市，涵蓋姐妹市交流、城市外交、產業科技參訪及僑界互動等活動，強化台中與美國地方政府及產業界的合作關係。

卓榮泰包機看經典賽 游淑慧相比高市早苗：政治格局截然不同

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋球場應援為中華隊加油，民進黨立委認為，這是台日斷交後外交大突破；國民黨立委則質疑，卓是不是包機看球？有公器私用之嫌？國民黨議員游淑慧則以卓揆與日相高市早苗相較說，這一場政治格局比分，「日本首相的競競業業，台灣行政院長的閒情逸致。」

盧秀燕訪美定調「為台灣發聲爭取權益」 民進黨質疑此行「政治定位」

台中市長盧秀燕3月11日啟動訪美行程，將赴美東11天，今天行前記者會強調此行將「為中華民國發聲、為外交爭取權益」。民進黨中市議員陳雅惠批評，地方首長的角色本應以「城市治理」與「市政交流」為主，若過度以「國家外交代表」自居，恐模糊地方與中央權責的界線，也難免引發外界對此行政治定位的質疑。

影／柯文哲赴兒子畢典會逃亡？ 黃國昌：汙辱大家智商

民眾黨前主席柯文哲的長子柯傅堯在日本東京大學博士班深造，柯想參加兒子本月24日畢業典禮，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日。黃國昌說，天下父母心，說柯文哲會逃亡是汙辱大家的智商。

卓榮泰包機惹議 黃國昌：問題出在行政院說法變來變去

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋球場應援加油，並稱是自費私人行程引發熱議。民眾黨主席黃國昌今天被問到此事，他說，行政院長能走出去、為台灣加油不是壞事，引人非議原因就在行政院說法變來變去，行政應該說清楚講明白，別遮遮掩掩，否則只會引來更多質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。