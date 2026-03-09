影／柯文哲赴兒子畢典會逃亡？ 黃國昌：汙辱大家智商

民眾黨前主席柯文哲的長子柯傅堯在日本東京大學博士班深造，柯想參加兒子本月24日畢業典禮，今向台北地院遞狀聲請解除限制出境出海3日。黃國昌說，天下父母心，說柯文哲會逃亡是汙辱大家的智商。

柯文哲委託辯護律師蕭奕弘、民眾黨發言人陳智菡向法院遞狀，聲請3月23到25日暫時解除限制出境出海處分。申請的時間是一審宣判的前兩天，引發外界議論。

黃國昌今天被問到此事，他提到，為人父母都參加自己小孩的畢業典禮，這是人之常情，天下父母心，希望社會要將心比心看待。

黃談到，他當年在美國取得博士學位時，父母遠從台灣飛到美國紐約參加，這是他父母首次到美國，希望能見證他成長重要時刻，也共同分享喜悅。

「我相信每一對父母心情都是一樣。」黃國昌說，外界質疑申請解除出境時間點不尋常，但東京大學何時要辦畢業典禮不是柯文哲決定的，柯的想法也絕對沒有考慮到法院何時宣判，他要重申「說柯文哲會逃亡，是在汙辱大家的智商」。

黃國昌談到，柯文哲、陳佩琪夫妻的要求非常卑微，出發點就是去參加兒子畢業典禮，見證兒子取得學位，希望在政治上大家能夠多一點人性，體諒每個父母都會有的相同心情。