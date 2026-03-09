卓揆包機赴日看經典賽 藍黨團：誰出錢應清楚交待

世界棒球經典賽（WBC）在日本比賽，行政院長卓榮泰7日包機飛往東京台捷大戰為中華隊加油，遭質疑公器私用引發爭議，卓揆昨稱，前天是休假、自費的私人活動，沒有其他任何目的；面對在野質問自費包機費用花了多少，政院方面不願透露。

國民黨團書記長林沛祥指出，根據媒體掌握的資訊，卓榮泰此行搭乘的是華航專派包機，機號B-18122，A321neo客機，前一晚就從桃園飛至松山機場待命，翌日清晨6時30分由空軍松指部專機停機坪出發。相關細節仍充滿疑問，行政院至今仍未給出完整說明。

林沛祥也諷刺，卓榮泰開口、閉口說政府沒錢、付不起水電費、預算被立法院刪光光。現在一架華航包機從松指部飛東京，卓揆說是「私人」付費。「好，我們樂見其成，請立即公開相關收據與費用支付明細，證明此行未動用一分公帑，讓機票錢清清楚楚攤在陽光下，若費用由公務預算支應，請說明法源依據。

林沛祥表示，不是不讓院長看球，全民只是要知道，「這張票，是誰的錢買的？」，若此次「假日私人包機看球」成為慣例，日後是否所有政要只要以「私人行程」為由，均可動用軍民兩用停機坪、調度國籍航空公司專機出國？若費用由公務預算支應，則應說明法源依據，卓榮泰欠社會一個交代。