與鄭麗文路線不同？盧秀燕先訪美：大家意見多元、但可以溝通

台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程，政壇出現高度政治解讀。國民黨內部近期討論兩岸與對美關係路線時，出現「先訪中、再訪美」的主張，但盧秀燕選擇3月率先訪美，被視為強化「親美訊號」。盧秀燕今天表示，大家意見可以多元，但是可以溝通，「最重要國家、中華民國、台灣，我們的權益與方向是一致的」。

台中市政府今天公布行程，此行自3月11日至3月21日，將走訪美國多個城市，涵蓋姐妹市交流、城市外交、產業科技參訪及僑界互動等活動，強化台中與美國地方政府及產業界的合作關係。

盧秀燕此行備受矚目，出訪前先夜宴國民黨青壯派立委，並邀產業界代表開座談會，蒐集關稅、軍購等議題的意見。媒體詢問「此行是否有跟國民黨主席鄭麗文交換意見？」不過盧秀燕並未正面回應，她說，此行很重要，她各方蒐集意見，到美國也會聆聽美方觀點，希望對彼此了解、互信合作有幫助。

媒體追問盧秀燕「此次訪美與國民黨內部路線上有無分歧？」盧秀燕說，國民黨是民主政黨，大家意見可以多元，但是可以溝通，「最重要國家、中華民國、台灣，我們的權益與方向是一致的」。