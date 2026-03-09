洪孟楷：赴日看球真「私人行程」 半年前就自費買門票、機票

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，遭外界質疑「公器私用」，民進黨22名立委沒有參與立法院表決到東京看球也被譏「薪水小偷」，但民進黨籍立委王義川指出國民黨立委洪孟楷也去現場看球。洪孟楷今日受訪時表示，自己是半年前就買了球票、機票，但行政院長是什麼費用及形式，應說清楚。另外，網軍故意帶風向稱藍白刪預算，事實上2025年體育署預算增加了19億。

洪孟楷指出，自己是半年前就已經買了球票、機票，完全自費去現場看球賽，並且在昨天晚上看完中華對南韓之戰後，搭8點25分的飛機，11點55分就回到台灣，今天一樣提出呼應民意期待的的「少年事件處理法」修法草案，所以並沒有擅離崗位。但現在要質疑的是，行政院長卓榮泰是用什麼費用及形式去看球？是公務資源、行政院的預算，還是私人自費？這一點要說清楚。

洪孟楷表示，許多網軍刻意要帶風向，或特意講說藍、白刪體育署預算，但這並非事實，事實是2025年體育署的預算增加了19億，並且體育署升級成運動部時，自己還是提案委員之一，也是站出來為中華民國運動部催生的委員之一。

洪孟楷說，網軍說自己愛蹭球，但自己從小一開始蹭棒球蹭了37年，如果可以，自己打算一輩子蹭下去，因為棒球是台灣的DNA，中華隊永遠是台灣的驕傲，所以側翼不用帶風向。不過，公歸公、私歸私，自己的私人行程沒有那麼重要，行政院長的行政資源以及相關的費用，才應該向國人說明清楚。