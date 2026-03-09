快訊

影／盧秀燕訪美前宣布三大任務：一定把握機會為台灣發聲爭取權益

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導
台中市長盧秀燕後天將出訪美國，她今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕後天將出訪美國，她今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕後天將出訪美國，今天上午在台中市府舉行訪美行前記者會表示， 她這次行程有三大重要的任務，一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。相關的內容可能包括能源的穩定、區域的安全、全球的貿易。

盧秀燕今天在記者會中說，她要向全體的市民家人報告，身為台中市長，有非常重要的市政任務，就是進行城市交流，另外一方面，她也是中華民國的國民，就像絕大多數的國民，只要有機會，我們對於國家的外交，都希望能夠把握機會，為自己的國家來發聲，為中華民國爭取權益，盡一分心力。

她說這次出訪，預計3月11日出發，3月21日號為止為期11天。時間非常有限，會盡量的把握時間，拜訪更多地方。這次的拜訪呢以美東為主，大概會經過五個州，美國五個州，九個行政區。主要的城市包括波士頓，包括紐約，包括華盛頓DC，大概是以美東為主。因為時間非常有限，所以出訪的第一天，搭乘深夜的班機，最後一天搭乘清晨的飛機抵台，她希望整個行程都能夠順利。

盧秀燕表示，這次出訪有三大重要的任務，第一個任務就是深化城市的交流。美國是台中市，姐妹市最多，同時也是友好城市最多的國家，她希望在行程當中能夠拜訪一些相關的城市，包括波士頓，包括西雅圖，包括曼徹斯特，包括塔科馬。

第二次出訪的第二個任務就是關心僑胞，美國也是台灣僑民最多的國家，尤其有很多的台灣人、台中人，長期旅居美國，她希望帶來故鄉台灣的問候，同時尋求更多的合作機會。繼亞洲商會台商總會後，這次也會跟北美洲台商總會、亞洲、北美洲的聯合會簽訂MOU。

此行第三個重要任務就是鞏固增進台美的情誼，這次多數的行程，她感謝有美方的邀請，她相信美方想要了解台灣的議題，對於台美雙方都至關重要。所以她一定會把握機會，為台灣發聲，為中華民國爭取權益。相關的內容可能包括能源的穩定、區域的安全、全球的貿易等等。這些議題對於台美雙方都非常的重要。會誠懇而真實交流意見。她也希望藉由此行，了解聆聽美國的觀點。然後把這些意見跟觀點帶回台灣。希望讓台灣的各界對於美國及對於國際的現況、國際的事務有更多以及精確的了解和掌握。

西雅圖 波士頓 台中

