盧秀燕11天訪美行程曝光！橫跨科技、僑界與城市外交

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導
台中市長盧秀燕今天說明赴美行程。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今天說明赴美行程。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕即將展開為期11天的訪美行程。台中市政府公布行程顯示，此行自3月11日至3月21日，將走訪美國多個城市，涵蓋姐妹市交流、城市外交、產業科技參訪及僑界互動等活動，強化台中與美國地方政府及產業界的合作關係。

至於拜訪的層級，盧秀燕表示因為多是美方安排，她是被邀請，會視情況公布。

盧秀燕預計於台灣時間3月11日深夜自桃園機場出發，首站前往美國大波士頓地區。3月11日至13日期間，將拜會姐妹市曼徹斯特市市政府，並參訪麻省理工學院，了解當地科技與創新發展。同時也將拜會駐紐約台北經濟文化辦事處相關單位，並與大波士頓地區地方政府及僑界人士交流。

3月14日至16日行程將轉往大紐約地區。期間除拜會紐約中華公所外，也將前往哥倫布公園向國父銅像獻花致敬，並與大紐約地區僑界互動。此外，盧秀燕將參訪交通建設相關博物館，以及新澤西州人工智慧創新機構NJ AI Hub 與HELIX創新園區，了解人工智慧與科技產業發展。

3月17日至18日，盧秀燕將前往大華府地區，拜會馬里蘭州州政府，並出席北美台商會聯合總會「三合一綠色通道」合作備忘錄簽署儀式。此外，也將與大華府地區僑界座談，並拜會美國聯邦眾議院議員，持續推動城市外交與經貿合作。

最後一站為3月19日前往大西雅圖地區，拜會西雅圖市市政府，並與姐妹市塔可瑪市市政府交流。結束行程後，盧秀燕將於西雅圖塔可瑪機場搭機返台，預計3月21日返抵台灣。

台中市府表示，此行除深化城市外交關係，也將透過科技產業參訪與台商交流，拓展台中在科技創新與國際經貿合作的機會。

