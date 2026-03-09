自費私人行程赴日看經典賽？ 楊智伃再度三問卓榮泰

行政院長卓榮泰7日現身東京巨蛋球場應援加油，並稱是自費私人行程引發熱議。爭取國民黨松信議員提名的楊智伃今天再度三問卓院長，如果是自費、私人行程，飛機為何可以從軍方管理的松指部起飛？行政院發言人李慧芝也是私人自費？還有相關人員、維安人員的全部費用，誰負責？

楊智伃說，卓院長應該要說清楚講明白，為什麼可以帶著幕僚、維安、行政院發言人一起私人行程自費從松指部起飛，行政院必須要說清楚、講明白，「我們一定會追查到底，追問到底」。

楊智伃說，更諷刺的是，在卡達有很多要逃難的國人，等不到外交部的幫忙，等不到行政院的幫忙，只能組成自救團自己想辦法千辛萬苦回來；還有棒球國手因有選手受傷，必須緊急從雲林、桃園到日本東京補位，也是千辛萬苦好不容易搭上飛機要來比賽，不是像卓榮泰院長搭專機、不是像卓院長從松指部起飛，這件事對這次棒球比賽，不是很諷刺的事情。

楊今天上午受訪表示，這次卓榮泰被發現搭專機到日本去看棒球，卓昨自己說是自費、休假去，楊再問，如果是自費、私人行程，卓院長的飛機為何可以從軍方管理的松指部起飛，難道私人行程一般民航飛機可以從松指部起飛？這一件事情，卓院長至今都還沒有回答，

如果是私人行程，要自掏腰包負債到日本，楊說，那行政院發言人李慧芝也是透過私人行程自費？還有相關人員、維安人員的全部費用誰負責？行政院必須要說清楚、講明白，她一定會追查到底，追問到底。