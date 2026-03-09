心甘情願當許原榮志工 費鴻泰抱屈：新人加權比例太多

國民黨松山信義選區市議員初選激烈，參選人之一的立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今早赴廣播節目專訪，前老闆、前立委費鴻泰也陪同。談到初選加權這塊，費鴻泰認為，加權比例太多，日後需要值得思考；更說自己會心甘情願當許的志工，陪掃街拜票。

主持人王淺秋表示，韓國瑜院長多次誇獎許原榮是專業幕僚，不過松信初選艱難，光是黨內就有不少人出線，加上加權制度，35歲以下可以加到70％、第一次參選加30％，像是同區的楊智伃、李明璇都能加到百分之百。

反觀，加權只有30％的許原榮說，制度對於長期在地經營是有點吃虧，但是困難不是退出理由，哪邊困難就要往哪邊去，爭取初選，凸顯在地經營重要，松信民眾有人願意蹲點在大家身邊，原來有問題有人設法想辦法、陪伴。

費鴻泰幫忙抱屈，松信有兩席市議員空缺，但目前還沒有登記領表，所以不確定是有多少位爭取這二席，不過，從上屆開始對於年輕人的加權就太多，「多到人家一通電話，我們要兩通電話，加權比例以後要值得思考。」

但，費鴻泰掛保證說，如果論熟悉地方事務程度，相信許原榮是所有候選人最熟悉，地方服務23年經驗，沒有里長、鄰長不認識，而且都是第一線辦公室協調服務，事情完成，很多事情。

許原榮也說，這幾年服務下來，知道民眾問題在哪裡，當然希望每件陳情案都能順利解決，但如果無法成，至少也要換得大家的安心。費鴻泰也笑說，許是被他耽誤到的政治人物，現在都會心甘情願當許的志工。