包機赴日…卓揆稱自費 在野要看帳單

行政院長卓榮泰前天快閃日本五小時，赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（ＷＢＣ）台捷大戰，卓揆昨稱，前天是休假、自費的私人活動，沒有其他任何目的，唯一安排就是與國人一起為「Team Taiwan」加油；面對在野質問自費包機費用花了多少，政院方面不願透露，民進黨立委則稱，閣揆赴日加油包機也不為過，不應做文章。

不過，在野黨對卓揆說法不以為然。藍營質疑，包機通常要花費幾百萬，卓的財產申報僅九百萬元，「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲應公開出示付款紀錄證明。國民黨立委王鴻薇說，閣揆包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，違反社會觀感。民眾黨立院黨團也批，綠營官員民代幫忙洗地扯「外交行程」，彼此說法兜不攏。

國民黨立委邱鎮軍批評，當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，卓揆在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容，這種「台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽」的高級排場，確實刷新了全民對於財政紀律的認知。

民眾黨團昨提出三問：請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？從不副署、不公布、不執行的「三不院長」，現在升級成不能說、不能問、不能曝光的「六不員外」，請問廣大聰慧的人民會埋單嗎？

但對於實際包機費用，行政院未有說法，僅稱以卓揆說法為主。

航空業內人士指出，包機費用結構包含直接營運成本，比如油料費、機組員出勤費、餐點等及航空公司預期利潤。

該人士指出，若是以A321neo客機為例，假設飛東京的平均票價落在一萬一千元，再乘以該機型的一百八十總座位數，再以八成營收基準推估，東京包機來回的價格約會落在一百五十八萬元左右。

民進黨立委王世堅指出，此時此刻應不分朝野為台灣隊加油，且卓榮泰是台日斷交後首位進入日本領土觀賽的行政院長，是好事一樁，就算包機也不為過。

卓：政府全力洽商中東返台包機

針對中東戰火持續，卓榮泰昨天表示，政府已先啟動雙緩漲機制，原先預估油價每公升要漲三點七元，經衡量目前國際情勢發展及財務結構，政府再從中吸收百分之六十，因此這次油價漲一點五元；此外，對於目前在中東的國人，只要空域開放、航空公司復飛及情勢安全且有需要，政府會全力洽商包機，安排國人返台。