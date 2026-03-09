聽新聞
0:00 / 0:00

包機赴日…卓揆稱自費 在野要看帳單

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰洪子凱林麗玉張策／連線報導
前天包機快閃東京返國後，行政院長卓榮泰（中）昨天前往台北車站出席公播活動，為參加世界棒球經典賽的國家隊加油。記者曾原信／攝影
前天包機快閃東京返國後，行政院長卓榮泰（中）昨天前往台北車站出席公播活動，為參加世界棒球經典賽的國家隊加油。記者曾原信／攝影

行政院長卓榮泰前天快閃日本五小時，赴東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（ＷＢＣ）台捷大戰，卓揆昨稱，前天是休假、自費的私人活動，沒有其他任何目的，唯一安排就是與國人一起為「Team Taiwan」加油；面對在野質問自費包機費用花了多少，政院方面不願透露，民進黨立委則稱，閣揆赴日加油包機也不為過，不應做文章。

不過，在野黨對卓揆說法不以為然。藍營質疑，包機通常要花費幾百萬，卓的財產申報僅九百萬元，「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲應公開出示付款紀錄證明。國民黨立委王鴻薇說，閣揆包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，違反社會觀感。民眾黨立院黨團也批，綠營官員民代幫忙洗地扯「外交行程」，彼此說法兜不攏。

國民黨立委邱鎮軍批評，當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，卓揆在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容，這種「台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽」的高級排場，確實刷新了全民對於財政紀律的認知。

民眾黨團昨提出三問：請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？從不副署、不公布、不執行的「三不院長」，現在升級成不能說、不能問、不能曝光的「六不員外」，請問廣大聰慧的人民會埋單嗎？

但對於實際包機費用，行政院未有說法，僅稱以卓揆說法為主。

航空業內人士指出，包機費用結構包含直接營運成本，比如油料費、機組員出勤費、餐點等及航空公司預期利潤。

該人士指出，若是以A321neo客機為例，假設飛東京的平均票價落在一萬一千元，再乘以該機型的一百八十總座位數，再以八成營收基準推估，東京包機來回的價格約會落在一百五十八萬元左右。

民進黨立委王世堅指出，此時此刻應不分朝野為台灣隊加油，且卓榮泰是台日斷交後首位進入日本領土觀賽的行政院長，是好事一樁，就算包機也不為過。

卓：政府全力洽商中東返台包機

針對中東戰火持續，卓榮泰昨天表示，政府已先啟動雙緩漲機制，原先預估油價每公升要漲三點七元，經衡量目前國際情勢發展及財務結構，政府再從中吸收百分之六十，因此這次油價漲一點五元；此外，對於目前在中東的國人，只要空域開放、航空公司復飛及情勢安全且有需要，政府會全力洽商包機，安排國人返台。

台灣隊 邱鎮軍 東京

延伸閱讀

卓榮泰「私人行程」赴日看經典賽 藍白質疑包機費誰付？大批維安也自費？

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

卓揆：赴日看球是自費 關注油價與滯留國民

中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

相關新聞

盧秀燕訪美「不只為軍購？」 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

台中市長盧秀燕3月11日將出訪美國，近日國內焦點在對美軍購，外傳盧秀燕訪美可能是為了替國民黨談軍購。近盧人士指出，盧訪美不只要為國民黨解套，更定調為了中華民國而出訪，可望成為台美間溝通橋梁。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

民眾黨立委李貞秀因國籍、戶籍爭議未解，又排入這會期的內政委員會，如何質詢備受關注。內政部次長馬士元曾回應，無法認定李貞秀立委資格前，李無法行使立委職權，看現場主席如何指示。藍營擬請益立法院秘書長周萬來意見「見招拆招」，綠營則批白營故意安排李貞秀進內政掀波瀾，他們不會退縮。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

新聞眼／自費包機？ 疑點重重難服眾

行政院長卓榮泰日前飛赴東京巨蛋，親身為ＷＢＣ台捷一戰加油，消息曝光後引發各方議論。閣揆利用假日為國家隊打氣，試圖以體育舞台創造外交突破，無可厚非；但「私人行程、自費出訪」的說法仍有不少疑點，難以服眾。

專家：閣揆出訪 豈是私人行程？

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，遭在野抨擊，執政黨陣營則視為外交突破。學者認為，要說是外交突破，那就要看卓揆除看球賽還做了什麼；此行應是中日關係不佳下的例外做法，對台灣不會加分。也有專家質疑，閣揆所有行程都有政治意涵，豈可以「私人行程」帶過？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。