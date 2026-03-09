專家：閣揆出訪 豈是私人行程？

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，遭在野抨擊，執政黨陣營則視為外交突破。學者認為，要說是外交突破，那就要看卓揆除看球賽還做了什麼；此行應是中日關係不佳下的例外做法，對台灣不會加分。也有專家質疑，閣揆所有行程都有政治意涵，豈可以「私人行程」帶過？

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博指出，日本首相高市早苗為因應國際變局取消前往觀賽，南韓總理金民錫也沒有到東京看棒球賽；真要講外交，前副總統連戰於任內赴冰島與總理奧德森會晤，以及在行政院長任內赴新加坡與時任總理吳作棟會談，這些才是貨真價實的「外交突破（外交成果）」，因此要看卓榮泰此行除了當比賽觀眾還做了什麼，值不值得搭專機飛過去？

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥分析，卓榮泰可去日本有兩個觀察點：第一，這是高市內閣對中國大陸高姿態下的產物，否則過去幾乎沒有案例；第二，中國大陸對日本「台灣有事」的言論也表達強烈不滿，因此這是中日關係不佳下的例外做法，相信日本也有事前評估。他認為，此行對執政黨有大內宣加分，但對台灣的國際處境不會加分，甚至是冒險，至於是否會減分、減多少，則待後續關注。

中華戰略學會資深研究員張競表示，閣揆所有行程都被賦予政治意涵，豈可以私人行程作為推脫遁辭，妄圖淡化此事？卓榮泰赴日是否會引發外交震盪與衝擊？是否刻意與東京搭唱，運用打擦邊球手法存心挑弄北京，並且順勢滿足內部政治消費，以便拉抬未來朝野法案攻防氣勢？相較多位國人還受困中東、區域能源風險導致物價波動，閣揆專機看球，豈不更增民眾被剝奪感？

張競還質疑，閣揆出境必須獲總統批准，更別提全程皆由隨扈負責維安，將此稱為「私人行程」更不恰當。