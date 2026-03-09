聽新聞
新聞眼／自費包機？ 疑點重重難服眾

聯合報／ 本報記者鄭媁

行政院長卓榮泰日前飛赴東京巨蛋，親身為ＷＢＣ台捷一戰加油，消息曝光後引發各方議論。閣揆利用假日為國家隊打氣，試圖以體育舞台創造外交突破，無可厚非；但「私人行程、自費出訪」的說法仍有不少疑點，難以服眾。

棒球在台灣不僅是運動，更是集體情感的象徵，幾場經典賽牽動無數球迷的心，就情感面而言，卓榮泰親赴現場參與，象徵政府對國家隊的全力相挺，亦是凝聚國內向心力的展現；其次，以觀賽創造模糊地帶，迴避外交壓力，未嘗不是靈活的操作。

然而，卓榮泰「自費的私人活動」說法一出，反而掀起波瀾。若真為私人行程，何以包機從空軍松指部這一軍事管制區起降？其次，閣揆出行必有維安隨扈，動用的人力物力，難道也由卓揆自掏腰包？政府未能提出說明，自然難以釋疑。

包機費用的問題同樣敏感。外界估算，東京來回包機在當前行情或逾數百萬元，若以「特支費按人頭計價」方式核銷，難免讓外界感受所謂「自費」不過是文字遊戲。受中東戰事影響，部分滯留海外的國人正苦等政府撤僑安排時，院長卻能享有隱密快捷的出行禮遇，社會觀感自然難以平復。

台灣外交處境艱難，現任行政院長踏上日本國土，無論名義為何，本身即具高度象徵意義。

卓揆觀賞完球賽後，在東京停留近五小時，是否在這段時間會晤當地政要，引發聯想。但若確有實質外交成果，政府大可坦誠以對，化質疑為加分；反之，以「私人行程」為由，刻意模糊公私界線，除了在野質疑，恐也難讓社會大眾信服。

專家：閣揆出訪 豈是私人行程？

行政院長卓榮泰包機赴日看世界棒球經典賽，遭在野抨擊，執政黨陣營則視為外交突破。學者認為，要說是外交突破，那就要看卓揆除看球賽還做了什麼；此行應是中日關係不佳下的例外做法，對台灣不會加分。也有專家質疑，閣揆所有行程都有政治意涵，豈可以「私人行程」帶過？

