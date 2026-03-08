從板凳到先發 駐歐盟兼駐比利時代表用職業運動巧喻台灣經貿角色

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉接受中央社專訪時表示，經濟是國家安全的重要保障，台灣透過實質的經貿，融入世界體系，成為一個具有不可取代性的夥伴。他並以職業運動比喻台灣的角色轉變，從過去的板凳替補球員，如今成為被第一眼看上的先發選手。

謝志偉去年9月底到任，近期接受中央社專訪時指出，5個多月以來，接觸到了歐洲更多的國家政府與議會，有更多機會與這些國家從不同的角度談台灣，以及台灣可以扮演的角色。由於這些國家的歷史經驗各不相同，因此可能性多了許多，但同時也是挑戰。

他也提及，上一任派駐於德國9年，透過與國會議員、政府單位跟地方社團的往來與交流，有許多機會改變他們對台灣的認知、增加對台灣的認識。

謝志偉指出，德國的經驗對於現在的工作也相當有幫助，在抵達布魯塞爾後，便把這些經驗與體悟，結合當前台海與印太的局勢，甚至是世界各種經貿政治局勢改變的情況，進行遊說。

此時此刻從台灣的角度而言，謝志偉強調，外交的關鍵目標就是「國家安全」。

他說，在國家安全之下，可以分成各種不同的面向與領域，經濟就是國家安全的一個重要保障。台灣透過實質的經貿，與貿易夥伴建立起互為不可或缺的關係，「說起來很輕，但運作起來很重」。

他進一步說明，在全球化的發展之下，透過緊密的經貿關係，讓台灣融入世界體系，尤其是自由世界體系，「用全球化對抗中國的國內化」。透過深化經貿的蓬勃發展讓台灣的安全更有保障，以及提升台灣的不可取代性，才是救命的藥方。

面對來自中國在國際上的打壓，以及將貿易關係武器化，謝志偉指出，台灣的面積跟人口量體當然無法和中國比，但是台灣有多個可以應對的關鍵。

其中之一就是共享的價值，謝志偉說，我們台灣立國的價值理念，與這些歐洲國家有所連結，這樣的價值是中國無法提供的；同時，作為尖端半導體晶片的生產者跟供應者，台灣的角色不可取代；第3則是台灣在印太戰略的位置相當重要。

他說，在這樣的基礎之上，台灣與歐洲可以再進一步提升不管是經貿、科技或是軍事的合作，彰顯「團結則存」的核心概念。

謝志偉進一步提到，需要台灣不是一件丟臉的事情，戰略模糊在很多地方或許仍然有效，但也在很多地方已經成為了自己的絆腳石。因為不只是台灣需要這些國家，這些國家同樣需要台灣，在這之間有很多的拉扯，這樣的拉扯就是一種 「韌性」。不只被拉，也要能夠扯，這種力量就成了台灣的優點之一。

過去數個月以來，與歐盟國家及相關人士交流遊說時，謝志偉認為要如何讓對方聽得下去、有興趣聽，並且願意把台灣的角度放進去，這是很重要。因為對於歐洲來說，俄烏戰爭是近在眼前的事情，但是遠在萬里之外的印太與台灣，重要性同樣不可忽略。

就台灣與歐盟間經貿關係的變化，謝志偉進一步解釋，已經隨著地緣政治變化而改變。現在自由世界在看待經濟議題時，已經不是只看數字，而是會把地緣政治中的戰略聯盟思考進去。

他說，以前台灣面對中國時如同打乒乓球，1對1進行且不能換人。但如今，已經變成足球比賽，有眾多的球員、教練、助理、運動防護員與醫師，背後還有強大的球迷俱樂部，是成熟的團隊合作。

謝志偉也巧妙以職業運動的板凳替補與先發球員來比喻台灣的角色。

謝志偉說，板凳替補球員，教練要你上場，就可以上場，教練說你不可以上場，就不可以上場。然而現在台灣的角色是，當站在那裡，教練一眼就會看到，然後在安排出賽陣容的時候，會立刻想到。

對於中國持續對歐洲國家施加威脅與壓力，試圖阻撓與台灣之間的經貿，謝志偉強調，要不斷的透過溝通、協商，藉由大量的案例，說明與台灣合作的優勢。

他並以「糖炒栗子」比喻這樣的行動，「炒」就是維持熱度，透過各式案例吸引歐洲國家，同時提升各國之間的引力；「糖」則是讓歐洲國家理解與台灣合作，對於自己國家的益處。台灣就是最好的「例子」

謝志偉也觀察，不管是半導體或高科技的產業，對於歐洲的一些地區，台灣的不可取代性已經開始了。他強調，這就是台灣在戰略上要發展的目標，經濟實力與必要性不容被忽視，「台灣就像是濃縮咖啡，體量雖小，但是口感濃烈」。

從過去派駐德國，如今在歐盟的心臟地區，謝志偉將過往累積的經驗持續在歐盟實踐。他說，能與來自台灣各部會，強韌、專業又認真的駐外人員一起為台灣的總體外交打拚是他的榮幸、也是驕傲，相當感謝與感佩。