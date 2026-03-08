快訊

影／柯文哲逛屏東勝利星村、黃昏市場 民眾喊「阿伯，清清白白」

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
柯文哲走訪屏東勝利星村。記者劉星君／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲今到屏東新春拜廟，上午到竹田六堆忠義祠參拜，下午走訪屏東市廟宇、逛勝利星村、中山路黃昏市場，有路過勝利星村機車騎士停紅綠燈時看到柯文哲出現，高喊「阿伯，清清白白」，也有許多粉絲，看到柯文哲出現在屏東，開心上前合影。

柯文哲今到屏東，先到竹田鄉六堆忠義祠，之後跟民眾黨屏東縣黨部黨員座談，下午走訪屏東市區廟宇參拜，之後在民眾黨屏東縣黨部主委林育先、勝利星村商圈發展協會理事長趙毓文的陪同下，走訪勝利星村，接著到理事趙毓文開設必勝烘焙研製所品嘗甜點。

柯文哲在逛勝利星村時，不少民眾看到柯文哲出現，主動跟柯文哲合照、自拍、簽名，相當熱鬧，還有剛好路過騎機車雙載男子，看到柯文哲，高喊，「阿伯，清清白白」，也有不少民眾跟柯文哲喊加油。

柯文哲說，今天來到屏東，感受到屏東很熱情地方，北部跟屏東光是溫差就差好幾度，北部還要穿厚的西裝，這裡西裝不用穿了，天氣太好了，人也比較熱情。

柯文哲也提到，好幾年前他有去過勝利星村孫立人將軍故宅，發現今天走訪的勝利星村的規模更龐大，規畫乾淨整齊清潔，很像很大的一個遊樂園區、還是歷史園區，過年期間有兩百萬人次走訪。

結束勝利星村，柯文哲接著到附近中山路黃昏市場，柯文哲抵達市場入口處，不少民眾要跟他合照，逛菜市場時也跟祝福大家三八婦女節快樂，還有攤商看到柯文哲出現超興奮，主動跟柯文哲自拍合照。

柯文哲結束黃昏市場掃街後，將到萬丹夜市、並到萬丹萬泉寺參拜，結束屏東行程。

柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪，攤商看到柯文哲現身時開心跟柯文哲握手。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚走訪屏東市黃昏市場，祝福大家三八婦女節快樂。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪，攤商開心的柯文哲合影。記者劉星君／攝影
柯文哲下午逛勝利星村，走訪勝利星村店家必勝烘焙研製所，一旁為民眾黨屏東縣黨部主委林育先。記者劉星君／攝影
柯文哲今走訪屏東勝利星村。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚到屏東市中山路黃昏市場走訪。記者劉星君／攝影
柯文哲今傍晚走訪屏東市黃昏市場，有民眾開心的跟他自拍。記者劉星君／攝影
柯文哲今下午走訪屏東勝利星村，有民眾拿書請柯文哲簽書。記者劉星君／攝影
