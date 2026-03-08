快訊

盧秀燕訪美喬軍購？化解疑美論？ 近盧人士揭此行背後暗藏訊號

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇林銘翰／台北報導
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續延燒。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀資格爭議持續延燒。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀因國籍、戶籍爭議未解，又排入這會期的內政委員會，如何質詢備受關注。內政部次長馬士元曾回應，無法認定李貞秀立委資格前，李無法行使立委職權，看現場主席如何指示。藍營擬請益立法院秘書長周萬來意見「見招拆招」，綠營則批白營故意安排李貞秀進內政掀波瀾，他們不會退縮。

李貞秀因身分問題爭議不斷，內政部、陸委會態度強硬，內政部先是搬出國籍法第20條，指兼外國籍者，就職前應放棄外國國籍，且就職日起1年內完成喪失外國籍，及取得證明文件。陸委會又指李貞秀戶籍的除籍證明為2025年3月，代表李貞秀2023年登記具兩岸雙重戶籍，於法不合。

行政院長卓榮泰2月26日下令各部會一律不提供資料給李貞秀，並稱「李女士」，透露卓榮泰不會接受李貞秀質詢訊號。由於內政委員會職掌內政部、陸委會，馬士元也曾回應，無法認定李貞秀立委資格前，李無法行使立委職權，若李貞秀要求內政部官員上台備詢，就看現場主席如何指示。

國民黨內政委員會預擬召委的廖先翔說，只要李貞秀的立委資格，沒有因為任何法定程序被取消的話，他會確保李貞秀的權益，跟其他立委權益一致；至於李貞秀如何質詢官員，他要再詢問周萬來意見，到時「見招拆招」。

民進黨立院黨團本會期安排進內政委員會的立委大致名單不變，但民進黨人士表示，李貞秀國籍疑慮將是未來攻防重點，將不會只有內政委員會立委參與攻防，未來包括立委林楚茵、吳思瑤等綠營砲手，加上黨團幹部、不分區立委，都會一起協助論述。白營想故意安排李貞秀進內政委員會掀波瀾，民進黨立委也不會退縮。

李貞秀國會辦公室表示，李貞秀已經依法就任，行使立法委員職權本來就是合法且正當，「國會的角色是監督行政機關，而不是拿來監督同僚」。

民眾黨 不分區立委 卓榮泰 李貞秀 周萬來 廖先翔

延伸閱讀

陸委會：遵循卓院長態度

卓揆令不提供李貞秀資料、不接受質詢 學者：侵害立法院權力

不認李貞秀是立委 卓揆遭批藐視立法權

不提供資料、也不接受李貞秀質詢？ 陸委會：遵循卓院長態度

相關新聞

李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

民眾黨立委李貞秀因國籍、戶籍爭議未解，又排入這會期的內政委員會，如何質詢備受關注。內政部次長馬士元曾回應，無法認定李貞秀立委資格前，李無法行使立委職權，看現場主席如何指示。藍營擬請益立法院秘書長周萬來意見「見招拆招」，綠營則批白營故意安排李貞秀進內政掀波瀾，他們不會退縮。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

影／柯文哲逛屏東勝利星村、黃昏市場 民眾喊「阿伯，清清白白」

台灣民眾黨前主席柯文哲今到屏東新春拜廟，上午到竹田六堆忠義祠參拜，下午走訪屏東市廟宇、逛勝利星村、中山路黃昏市場，有路過勝利星村機車騎士停紅綠燈時看到柯文哲出現，高喊「阿伯，清清白白」，也有許多粉絲，看到柯文哲出現在屏東，開心上前合影。

卓榮泰「私人行程」赴日看經典賽 藍白質疑包機費誰付？大批維安也自費？

針對昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，行政院長卓榮泰今天說，昨天是休假日、自費且是私人活動。國民黨團與民眾黨團質疑，既...

王毅提台灣主權屬於中國 外交部：停止誤導國際視聽

中國大陸外長王毅在第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流等。我國外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。