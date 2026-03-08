李貞秀質詢官員若不上台成僵局 藍擬請益周萬來「見招拆招」

民眾黨立委李貞秀因國籍、戶籍爭議未解，又排入這會期的內政委員會，如何質詢備受關注。內政部次長馬士元曾回應，無法認定李貞秀立委資格前，李無法行使立委職權，看現場主席如何指示。藍營擬請益立法院秘書長周萬來意見「見招拆招」，綠營則批白營故意安排李貞秀進內政掀波瀾，他們不會退縮。

李貞秀因身分問題爭議不斷，內政部、陸委會態度強硬，內政部先是搬出國籍法第20條，指兼外國籍者，就職前應放棄外國國籍，且就職日起1年內完成喪失外國籍，及取得證明文件。陸委會又指李貞秀戶籍的除籍證明為2025年3月，代表李貞秀2023年登記具兩岸雙重戶籍，於法不合。

行政院長卓榮泰2月26日下令各部會一律不提供資料給李貞秀，並稱「李女士」，透露卓榮泰不會接受李貞秀質詢訊號。由於內政委員會職掌內政部、陸委會，馬士元也曾回應，無法認定李貞秀立委資格前，李無法行使立委職權，若李貞秀要求內政部官員上台備詢，就看現場主席如何指示。

國民黨內政委員會預擬召委的廖先翔說，只要李貞秀的立委資格，沒有因為任何法定程序被取消的話，他會確保李貞秀的權益，跟其他立委權益一致；至於李貞秀如何質詢官員，他要再詢問周萬來意見，到時「見招拆招」。

民進黨立院黨團本會期安排進內政委員會的立委大致名單不變，但民進黨人士表示，李貞秀國籍疑慮將是未來攻防重點，將不會只有內政委員會立委參與攻防，未來包括立委林楚茵、吳思瑤等綠營砲手，加上黨團幹部、不分區立委，都會一起協助論述。白營想故意安排李貞秀進內政委員會掀波瀾，民進黨立委也不會退縮。

李貞秀國會辦公室表示，李貞秀已經依法就任，行使立法委員職權本來就是合法且正當，「國會的角色是監督行政機關，而不是拿來監督同僚」。