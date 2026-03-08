卓榮泰「私人行程」赴日看經典賽 藍白質疑包機費誰付？大批維安也自費？

針對昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，行政院長卓榮泰今天說，昨天是休假日、自費且是私人活動。國民黨團與民眾黨團質疑，既然是私人行程，自費到底花了多少錢，包機費用到底誰付。

卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，他今天上午出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動前接受媒體聯訪表示，昨天是休假日，去日本東京是自費且私人的活動，唯一安排就是與國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的，也沒有任何評論。

國民黨立法院黨團下午透過臉書發文質疑，號稱「私人行程」的活動，背後是動輒千萬的包機費用，這筆帳到底是誰付；若只付個人機票，剩下的千萬公帑是否要全民買單，若是民間企業或他人代付，是否觸及「公職人員利益衝突迴避法」的紅線。

國民黨團表示，人民的納稅錢一分一毫都不能亂花，黨團要求卓榮泰立即公開包機費用明細，以及出示自費證據或相關憑證。

民眾黨立法院黨團下午也透過媒體群組指出，國防部喊3項軍購發價書十萬火急，15日就要到期不簽不行，民眾黨團6日主動展現誠意，提案授權行政院可以先行與美國簽署發價書，結果民進黨立委飛東京看棒球、有22位立委缺席院會。

民眾黨團質疑，國家大事不好好處理的卓榮泰，更在院會一結束就自費包機直飛東京看球，請問自費花了多少錢，加上一大群維安人員也全都是自費嗎。