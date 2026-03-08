聽新聞
卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過
行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。
王世堅表示，WBC賽事除全過人民很關注外，國外棒球勁旅確實也很關注，此時此刻應該不分朝野為中華隊加油，且卓榮泰是台日斷交後首位近入日本領土觀賽行政院長是好事一樁，就算包機也不為過，「搞不好飛機裡面還有在野朋友們」卓是謹小慎微的人，就算有包機也帶的是政治、工作上必須要結交朋友們。
王世堅說，若在野認為有疑義可以回到立院把帳查清楚，在背後放話並不好，對台灣同胞、中華隊士氣可能會有打擊。
