卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
行政院長卓榮泰現身東京觀賞WBC經典賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。行政院發言人李慧芝對此僅表示「沒有說法」。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。圖為卓榮泰日前觀賞台日棒球交流賽。圖／卓榮泰臉書
行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。

王世堅表示，WBC賽事除全過人民很關注外，國外棒球勁旅確實也很關注，此時此刻應該不分朝野為中華隊加油，且卓榮泰是台日斷交後首位近入日本領土觀賽行政院長是好事一樁，就算包機也不為過，「搞不好飛機裡面還有在野朋友們」卓是謹小慎微的人，就算有包機也帶的是政治、工作上必須要結交朋友們。

王世堅說，若在野認為有疑義可以回到立院把帳查清楚，在背後放話並不好，對台灣同胞、中華隊士氣可能會有打擊。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

卓榮泰「私人行程」赴日看經典賽 藍白質疑包機費誰付？大批維安也自費？

針對昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，行政院長卓榮泰今天說，昨天是休假日、自費且是私人活動。國民黨團與民眾黨團質疑，既...

王毅提台灣主權屬於中國 外交部：停止誤導國際視聽

中國大陸外長王毅在第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流等。我國外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 阮昭雄：私人行程、跟日方有默契

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑，僅管卓稱私人行程、全部自費，不過仍引發熱議。藍委也質疑為何自費行程從松山指揮部起飛。行政院副秘書長阮昭雄表示，卓僅單純去看球，早上也有親自說明。

中華隊抗韓成功 賴總統發聲謝謝所有台灣英雄

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝南韓。賴清德總統指出，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利，讓東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」，謝謝所有台灣英雄，「你們都是我們最驕傲的 Team Taiwan。」

