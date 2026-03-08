快訊

王毅提台灣主權屬於中國 外交部：停止誤導國際視聽

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
中國大陸外長王毅在第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流等。我國外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。

林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2300萬人民有權決定台灣的前途，此事實不容中國置喙。

外交部表示，回顧在二戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約完成簽署，已經取代開羅宣言及波茲坦公告等政治聲明。自1980年代中期開始，台灣推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表，皆由台灣人民選出，成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

此外，外交部表示，中國政府長期扭曲聯合國大會第2758號決議內涵，一再誆稱該決議已決定台灣主權屬於中華人民共和國，並以此為藉口打壓我國的國際參與，實屬大謬。事實上，該決議從未決定台灣歸屬，更未授予北京當局限制台灣國際參與的權力。

外交部表示，中國軍機艦近年在台海及鄰國周邊演習，嚴重影響區域和平與穩定，王毅卻在上述記者會中將台海近期緊張情勢錯誤歸咎於我國，卻無視中國頻繁進行軍事挑釁，公然違反聯合國憲章有關「不得使用武力或威脅使用武力」的原則，干擾國際海、空交通及商貿往來；中國既是國際社會的麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者。

外交部呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁；惟有基於負責態度，務實理性與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

外交部也呼籲國際社會，持續以實際行動支持民主台灣，同聲譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。台灣將與民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，偕力維護台海和平穩定與印太區域安全。

北京 中華人民共和國 外交部 王毅

中華隊抗韓成功 卓榮泰籲國人續為台灣集氣前進邁阿密

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝韓國。行政院長卓榮泰在臉書祝賀，他說，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，並號召國人繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。

王毅提台灣主權屬於中國 外交部：停止誤導國際視聽

中國大陸外長王毅在第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流等。我國外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 阮昭雄：私人行程、跟日方有默契

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑，僅管卓稱私人行程、全部自費，不過仍引發熱議。藍委也質疑為何自費行程從松山指揮部起飛。行政院副秘書長阮昭雄表示，卓僅單純去看球，早上也有親自說明。

中華隊抗韓成功 賴總統發聲謝謝所有台灣英雄

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝南韓。賴清德總統指出，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利，讓東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」，謝謝所有台灣英雄，「你們都是我們最驕傲的 Team Taiwan。」

