王毅提台灣主權屬於中國 外交部：停止誤導國際視聽

中國大陸外長王毅在第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流等。我國外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。

林佳龍重申，中華民國台灣向來是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2300萬人民有權決定台灣的前途，此事實不容中國置喙。

外交部表示，回顧在二戰結束後，具有國際法效力的舊金山和約完成簽署，已經取代開羅宣言及波茲坦公告等政治聲明。自1980年代中期開始，台灣推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表，皆由台灣人民選出，成為有效統治並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

此外，外交部表示，中國政府長期扭曲聯合國大會第2758號決議內涵，一再誆稱該決議已決定台灣主權屬於中華人民共和國，並以此為藉口打壓我國的國際參與，實屬大謬。事實上，該決議從未決定台灣歸屬，更未授予北京當局限制台灣國際參與的權力。

外交部表示，中國軍機艦近年在台海及鄰國周邊演習，嚴重影響區域和平與穩定，王毅卻在上述記者會中將台海近期緊張情勢錯誤歸咎於我國，卻無視中國頻繁進行軍事挑釁，公然違反聯合國憲章有關「不得使用武力或威脅使用武力」的原則，干擾國際海、空交通及商貿往來；中國既是國際社會的麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者。

外交部呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁；惟有基於負責態度，務實理性與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

外交部也呼籲國際社會，持續以實際行動支持民主台灣，同聲譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。台灣將與民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，偕力維護台海和平穩定與印太區域安全。