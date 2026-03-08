卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 阮昭雄：私人行程、跟日方有默契

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑，僅管卓稱私人行程、全部自費，不過仍引發熱議。藍委也質疑為何自費行程從松山指揮部起飛。行政院副秘書長阮昭雄表示，卓僅單純去看球，早上也有親自說明。

阮昭雄今天陪同大安文山議員擬參選人劉品妡車掃前，也關注台韓大戰戰況，在贏球後也給予祝福，阮說，今天台韓大戰非常關鍵，雖然後續還要看各組結果如何。面對媒體詢問卓榮泰親自包機赴日，阮昭雄表示，假日私人行程跟日方有一定的默契，卓院長只是單純去看球，早上卓也強調這次就是單純訪日看球私人行程，幫中華隊加油。

卓榮泰也強調，全程自費前往，單純只有去看球，在國外依舊關注國內局勢，因此面對近日油價高漲，行政院也啟動油價緩漲機制，汽油僅漲1.5元，柴油則維持原先1.1元。