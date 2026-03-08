快訊

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 阮昭雄：私人行程、跟日方有默契

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
阮昭雄今天陪同大安文山議員擬參選人劉品妡車掃前，也關注台韓大戰戰況，在贏球後也給予祝福。記者洪子凱／攝影
行政院卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑，僅管卓稱私人行程、全部自費，不過仍引發熱議。藍委也質疑為何自費行程從松山指揮部起飛。行政院副秘書長阮昭雄表示，卓僅單純去看球，早上也有親自說明。

阮昭雄今天陪同大安文山議員擬參選人劉品妡車掃前，也關注台韓大戰戰況，在贏球後也給予祝福，阮說，今天台韓大戰非常關鍵，雖然後續還要看各組結果如何。面對媒體詢問卓榮泰親自包機赴日，阮昭雄表示，假日私人行程跟日方有一定的默契，卓院長只是單純去看球，早上卓也強調這次就是單純訪日看球私人行程，幫中華隊加油。

卓榮泰也強調，全程自費前往，單純只有去看球，在國外依舊關注國內局勢，因此面對近日油價高漲，行政院也啟動油價緩漲機制，汽油僅漲1.5元，柴油則維持原先1.1元。

中華隊抗韓成功 卓榮泰籲國人續為台灣集氣前進邁阿密

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝韓國。行政院長卓榮泰在臉書祝賀，他說，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，並號召國人繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

卓榮泰包機赴日看經典賽惹議 王世堅緩頰：行政院長包機不為過

行政院長卓榮泰包機赴日看經典賽，藍營質疑包機費用是否動用公帑。綠委王世堅今陪賴俊翰掃街前接受媒體聯訪表示，經典賽是全世界都很關注棒球賽事，台灣近年表現也打出一片江山，行政院長赴日加油是好事一樁，就算包機也不為夠，不應拿這些事情做文章，若有疑慮可以回到立法院再來把帳查清楚。

王毅提台灣主權屬於中國 外交部：停止誤導國際視聽

中國大陸外長王毅在第14屆中國人大第4次會議記者會中，稱台灣主權屬於中國、兩岸統一是歷史大勢及國際潮流等。我國外交部長林佳龍嚴正駁斥，並呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。

中華隊抗韓成功 賴總統發聲謝謝所有台灣英雄

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝南韓。賴清德總統指出，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利，讓東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」，謝謝所有台灣英雄，「你們都是我們最驕傲的 Team Taiwan。」

