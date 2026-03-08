快訊

中華隊抗韓成功 賴總統發聲謝謝所有台灣英雄

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
中華隊在WBC經典賽力抗韓國。圖／中華棒協

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝南韓賴清德總統指出，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利，讓東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」，謝謝所有台灣英雄，「你們都是我們最驕傲的 Team Taiwan。」

賴清指出，「他們超強，但我們也超強！」這是中華隊今天先發投手古林睿煬昨天受訪時說的一句話，而今天在東京巨蛋面對強敵韓國，Team Taiwan 直接用表現證明了這句話！

賴清德說，從古林睿煬先發四局、投到手指破皮，到林維恩、林凱威、孫易磊、張奕接力扛住壓力，最後曾峻岳成功關門，每一位投手都守住了屬於台灣的勝利希望。

賴也提到、打線也在關鍵時刻全面點燃。張育成、鄭宗哲以及Stuart Fairchild 的全壘打帶起全隊氣勢。最關鍵的時刻，江坤宇強迫取分，「台灣隊長」陳傑憲帶傷奮力撲壘跑回致勝分，讓全場瞬間沸騰！

賴清德表示，這一戰，每一位球員都拚到最後一刻，為台灣死命守住這場勝利。也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音——台灣尚勇。

他說，這是小組賽最後一戰，能夠擊敗韓國、把晉級希望繼續留住，真的很讓人感動，「謝謝所有台灣英雄。你們都是我們最驕傲的 Team Taiwan。」

