經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

中華隊抗韓成功 卓榮泰籲國人續為台灣集氣前進邁阿密

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
中華隊在WBC經典賽險勝韓國。圖／中華棒協提供
中華隊在WBC經典賽險勝韓國。圖／中華棒協提供

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝韓國。行政院長卓榮泰在臉書祝賀，他說，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，並號召國人繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密

由於卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，今天則是出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動。他說，昨天是休假的自費私人行程，今天是周日的公開國人行程，「結果一樣，感動、興奮，台灣很棒。」

「恭喜Team Taiwan再度拿下勝利！」卓榮泰細數，「國防部長」張育成開轟全壘打，啟動團隊士氣，延續這股力量，鄭宗哲也轟出一分打點，費仔打出兩分打點的關鍵全壘打，讓台灣持續進帳分數。

他提到，戰況持續延續到延長賽，「台灣隊長」陳傑憲帶傷上陣，激勵全隊！曾峻岳上場穩住戰局，帶台灣迎向勝利。

卓榮泰說，謝謝這幾天不論是在東京巨蛋、在家、在轉播現場為台灣隊加油的國人朋友們，有你們的支持是所有選手的動力。

他提到，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密。

