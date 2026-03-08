快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／鄭麗文屏東團拜 蘇清泉要辦80場固本座談：民心思變

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
國民黨立委蘇清泉將二度挑戰屏東縣長，蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，已經舉辦10場，感受到民心思變。記者劉星君／攝影
國民黨立委蘇清泉將二度挑戰屏東縣長，蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，已經舉辦10場，感受到民心思變。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春轉拜，二度挑戰屏東縣長選舉立委蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，最近舉辦11場，感受到氣氛不同，最大推力就是黨主席鄭麗文，感受到「大家都很亢奮」，國民黨要活起來了！

鄭麗文今到屏東縣團拜，鄭麗文說，這個六日她環島一圈，昨天到花蓮、下午台東，晚間住台東，今一整天都在屏東之後回台北。今天是三八婦女節，蘇清泉在屏東是好醫師，仁心仁術，奉獻給屏東縣，所有的婦女朋友，來做蘇清泉的後盾，成為蘇清泉最佳助選員，讓蘇清泉高票當選。

蘇清泉要二度挑戰屏東縣長，與爭取連任周春米再度對決。蘇清泉說，新的一年，他最近已辦11場固本座談會，「氣氛都不同了！」，最大推力就是黨主席鄭麗文，「大家都很亢奮，以醫生來說叫做亢奮，腎上腺素都飆上來」，他將舉辦80場座談會。

蘇清泉說，立委高金素梅遭搜索後，民進黨強兵重心到原住民區，如何補強很重要。蘇清泉也說，黨代表是很重要幹部，這次黨代表選舉，黨代表深耕是黨員是堅實的力量，「我感覺國民黨要活起來了！」。

蘇清泉致詞時也請國民黨屏東縣議會黨團書記長、縣議員曾義雄上台致詞，蘇清泉說，曾義雄2026不選縣議員，將擔任競選總部總幹事。曾義雄說，參加10場屏東縣固本會議，氣氛就跟立委蘇清泉幾講一樣，民心思變，泛藍要團結一起，不要辜負台灣民意期盼。

議長周典論說，期待國民黨黨員要更加用心努力，大家一同站在一起，未來台灣、中華民國的未來。黨代表不好選，要一票一票拜託，黨代表是最了解基層黨員，與黨員最密切接觸，黨代表是我們的資產。

國民黨主席鄭麗文（第一排中）今到屏東縣國民黨縣黨部新春團拜，會後大合照。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（第一排中）今到屏東縣國民黨縣黨部新春團拜，會後大合照。記者劉星君／攝影

周春米 屏東 黨代表 國民黨 蘇清泉 屏東縣 鄭麗文

延伸閱讀

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

相關新聞

中華隊抗韓成功 卓榮泰籲國人續為台灣集氣前進邁阿密

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝韓國。行政院長卓榮泰在臉書祝賀，他說，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，並號召國人繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算

總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。

影／鄭麗文屏東團拜 蘇清泉要辦80場固本座談：民心思變

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春轉拜，二度挑戰屏東縣長選舉立委蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，最近舉辦11場，感受到氣氛不同，最大推力就是黨主席鄭麗文，感受到「大家都很亢奮」，國民黨要活起來了！

卓揆稱自費赴日為中華隊加油 白黨團：軍機場開放私人包機？

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰昨天現身球場觀賽，民眾黨立法院黨團今天質疑，請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。