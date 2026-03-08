影／鄭麗文屏東團拜 蘇清泉要辦80場固本座談：民心思變

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春轉拜，二度挑戰屏東縣長選舉立委蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，最近舉辦11場，感受到氣氛不同，最大推力就是黨主席鄭麗文，感受到「大家都很亢奮」，國民黨要活起來了！

鄭麗文今到屏東縣團拜，鄭麗文說，這個六日她環島一圈，昨天到花蓮、下午台東，晚間住台東，今一整天都在屏東之後回台北。今天是三八婦女節，蘇清泉在屏東是好醫師，仁心仁術，奉獻給屏東縣，所有的婦女朋友，來做蘇清泉的後盾，成為蘇清泉最佳助選員，讓蘇清泉高票當選。

蘇清泉要二度挑戰屏東縣長，與爭取連任周春米再度對決。蘇清泉說，新的一年，他最近已辦11場固本座談會，「氣氛都不同了！」，最大推力就是黨主席鄭麗文，「大家都很亢奮，以醫生來說叫做亢奮，腎上腺素都飆上來」，他將舉辦80場座談會。

蘇清泉說，立委高金素梅遭搜索後，民進黨強兵重心到原住民區，如何補強很重要。蘇清泉也說，黨代表是很重要幹部，這次黨代表選舉，黨代表深耕是黨員是堅實的力量，「我感覺國民黨要活起來了！」。

蘇清泉致詞時也請國民黨屏東縣議會黨團書記長、縣議員曾義雄上台致詞，蘇清泉說，曾義雄2026不選縣議員，將擔任競選總部總幹事。曾義雄說，參加10場屏東縣固本會議，氣氛就跟立委蘇清泉幾講一樣，民心思變，泛藍要團結一起，不要辜負台灣民意期盼。

議長周典論說，期待國民黨黨員要更加用心努力，大家一同站在一起，未來台灣、中華民國的未來。黨代表不好選，要一票一票拜託，黨代表是最了解基層黨員，與黨員最密切接觸，黨代表是我們的資產。