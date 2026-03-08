卓揆稱自費赴日為中華隊加油 白黨團：軍機場開放私人包機？

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰昨天現身球場觀賽，民眾黨立法院黨團今天質疑，請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天在東京巨蛋登場，卓榮泰在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下現身球場觀賽，創下我國與日本斷交以來現任閣揆赴日首例。卓榮泰今天上午受訪時說明，昨天是休假日，這是自費的私人活動，沒有其他任何目的。

針對卓榮泰的說法，民眾黨立法院黨團指出，國防部聲稱3項軍購發價書十萬火急，民眾黨團上周也主動展現誠意，提案授權行政院先行與美國簽署發價書，結果民進黨立委爽飛東京看棒球，總共有22名薪水小偷缺席立法院會，最後只能在協商現場尷尬要求「延後處理」。

民眾黨團說，民進黨政府整天哭窮，3兆元總預算不夠，現在還要大筆一揮、黑箱編列1.25兆元軍購特別預算，最扯的是整天抹黑在野黨擋預算、不顧民生，結果自家立委在關鍵表決時刻表演「大衛魔術」集體消失。

民眾黨團再指，民眾黨團先前也在立法院會提案，新興計劃先行動支案早已能夠表決三讀，結果民進黨團「51戰隊」幾乎腰斬，當天在院會只剩下29人，」一堆人假在台灣打卡、真爽遊東京，想擋也擋不住，這才讓本案終於三讀，不再讓民進黨卡住國家運作。」

民眾黨團表示，所謂的「三不院長」國家大事不好好處理，卓榮泰更在院會一結束就「快樂自費包機」直飛東京看球，民眾黨團想要請問花了多少錢，可以自費從松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也全部都是自費嗎？

民眾黨團說，眼看風暴持續擴大，一票民進黨官員與立委幫忙洗地，民進黨立委沈伯洋瞎扯是「外交行程」，海委會主委管碧玲則說「一定有見到日本要人」，然而卓榮泰卻定調是「自費私人行程」，光是管碧玲跟卓榮泰的說法就兜不攏，遮掩護航也要先對好說詞。

民眾黨團也說，從不副署、不公布、不執行的「三不院長」，現在升級成不能說、不能問、不能曝光的六不員外，請問廣大聰慧的人民會埋單嗎？