快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆稱自費赴日為中華隊加油 白黨團：軍機場開放私人包機？

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰（中）上午前往台北車站出席中華電信「全台集氣最強應援在中華」公播活動。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰（中）上午前往台北車站出席中華電信「全台集氣最強應援在中華」公播活動。記者曾原信／攝影

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰昨天現身球場觀賽，民眾黨立法院黨團今天質疑，請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽昨天在東京巨蛋登場，卓榮泰在駐日代表李逸洋、運動部長李洋的陪同下現身球場觀賽，創下我國與日本斷交以來現任閣揆赴日首例。卓榮泰今天上午受訪時說明，昨天是休假日，這是自費的私人活動，沒有其他任何目的。

針對卓榮泰的說法，民眾黨立法院黨團指出，國防部聲稱3項軍購發價書十萬火急，民眾黨團上周也主動展現誠意，提案授權行政院先行與美國簽署發價書，結果民進黨立委爽飛東京看棒球，總共有22名薪水小偷缺席立法院會，最後只能在協商現場尷尬要求「延後處理」。

民眾黨團說，民進黨政府整天哭窮，3兆元總預算不夠，現在還要大筆一揮、黑箱編列1.25兆元軍購特別預算，最扯的是整天抹黑在野黨擋預算、不顧民生，結果自家立委在關鍵表決時刻表演「大衛魔術」集體消失。

民眾黨團再指，民眾黨團先前也在立法院會提案，新興計劃先行動支案早已能夠表決三讀，結果民進黨團「51戰隊」幾乎腰斬，當天在院會只剩下29人，」一堆人假在台灣打卡、真爽遊東京，想擋也擋不住，這才讓本案終於三讀，不再讓民進黨卡住國家運作。」

民眾黨團表示，所謂的「三不院長」國家大事不好好處理，卓榮泰更在院會一結束就「快樂自費包機」直飛東京看球，民眾黨團想要請問花了多少錢，可以自費從松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也全部都是自費嗎？

民眾黨團說，眼看風暴持續擴大，一票民進黨官員與立委幫忙洗地，民進黨立委沈伯洋瞎扯是「外交行程」，海委會主委管碧玲則說「一定有見到日本要人」，然而卓榮泰卻定調是「自費私人行程」，光是管碧玲跟卓榮泰的說法就兜不攏，遮掩護航也要先對好說詞。

民眾黨團也說，從不副署、不公布、不執行的「三不院長」，現在升級成不能說、不能問、不能曝光的六不員外，請問廣大聰慧的人民會埋單嗎？

李逸洋 日本 中華隊 卓榮泰 東京

延伸閱讀

卓揆：赴日看球是自費 關注油價與滯留國民

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

卓榮泰包機赴日看球…醫開酸：綠營專搞小球政治 害這3字被汙名化

赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油

相關新聞

中華隊抗韓成功 卓榮泰籲國人續為台灣集氣前進邁阿密

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝韓國。行政院長卓榮泰在臉書祝賀，他說，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，並號召國人繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算

總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。

影／鄭麗文屏東團拜 蘇清泉要辦80場固本座談：民心思變

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春轉拜，二度挑戰屏東縣長選舉立委蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，最近舉辦11場，感受到氣氛不同，最大推力就是黨主席鄭麗文，感受到「大家都很亢奮」，國民黨要活起來了！

卓揆稱自費赴日為中華隊加油 白黨團：軍機場開放私人包機？

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰昨天現身球場觀賽，民眾黨立法院黨團今天質疑，請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。