影／屏東新春團拜 鄭麗文：中東戰爭民進黨「讓台灣快要斷氣」

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春團拜，先到國民黨黨屏東縣黨部，接著到慈鳳宮、玉皇宮參拜，下午到東港鎮。鄭麗文新春團拜時說，民進黨兩個神主牌「反核、台獨」，讓台灣付出多少代價，製造台灣內部對立，得不償失。

核三場在屏東縣，鄭麗文說，民進黨兩個神主牌，一個是反核，2025年非核家園把核電廠關閉，現今2026年3月，民進黨是「半暝吃西瓜會反症」，卓榮泰稱重啟核三廠，早就提醒會缺電，死鴨子嘴硬不承認，為什麼要重啟核三？「把全台灣人裝肖維」。

「沒有電就沒有競爭力，沒有電力沒有算力」，鄭麗文說，沒有高科技沒有AI產業，就因為反核神祖牌，把核電廠關掉，連買好核四廠燃料棒還送回去，現在反悔，不惜破壞台灣能源安全，不惜讓台灣所有產業找不到電，外資不敢投資台灣，把所有核電廠關掉，現在後悔，民進黨連一句道歉都沒有。

鄭麗文說，大家都知道伊朗在打戰，荷莫茲海峽被封鎖，全世界石油天然氣要從這裡經過，現在糟糕，卓榮泰說台灣天然氣儲存到3月，現在就是3月「快要斷氣」。

鄭麗文說，因為反核，台灣未來越來越高度仰賴天然氣，「這不是讓台灣越來越危險嗎？」，現在不是台灣海峽被封鎖，阿共仔沒打來不要緊張，「現在是中東在戰爭，連中東打戰台灣都會斷氣，民進黨是什麼政府？怎麼說都聽不下去，還把國民黨抹黑」。

「民進黨自己打自己臉，浪費台灣多少時間、資源」，鄭麗文說，事實證明國民黨的主張才禁得起考驗、國民黨才是負責任政黨，只有將台灣交給國民黨，才能夠安心放心。

鄭麗文說，民進黨另個神主牌是台獨，從陳水扁、蔡英文到賴清德總統，都公開保證不會台獨，這不是裝肖維嗎？為什麼不下架台獨黨綱，馬上兩岸關係可以緩和，也不用戰爭，還用這個繼續騙票，台灣為了民進黨這兩個神主牌，付出多少代價，製造內部對立，得不償失。

鄭麗文說，屏東縣是核三廠的所在地，馬上要重啟，天然氣是所有發電中最貴，為什麼有便宜的不買要買貴的？國民黨從南台灣出發，蘇清泉告訴大家，天要變了，民心思變，民氣可用，2024總統大選賴清德只拿4成選票，國會是少數，早就失去民心。

鄭麗文說，過年後，她四處參加新春團拜，看到每個地方都爆滿，每個都士氣高昂，這次要團結，為了台灣，2026年選舉要贏，從台灣頭贏到台灣尾，國民黨要加倍努力。

國民黨主席鄭麗文今上午先到國民黨屏東縣黨部新春團拜，黨籍縣議員爭相跟她合照自拍。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文接著到屏東慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文（第一排中）今到屏東新春團拜，上午先到國民黨屏東縣黨部，接著走訪屏東市區宮廟，下午將到國民黨屏東縣東港鎮黨部與屏東鄉親見面。記者劉星君／攝影