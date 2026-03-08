快訊

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

經典賽／中華隊20年來首次擊敗南韓 關鍵勝利終止對戰4連敗

經典賽Live／10局下曾峻岳關門成功 中華延長賽5：4險勝南韓！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東新春團拜 鄭麗文：中東戰爭民進黨「讓台灣快要斷氣」

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
國民黨主席鄭麗文（左四）上午到屏東慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（左四）上午到屏東慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春團拜，先到國民黨黨屏東縣黨部，接著到慈鳳宮、玉皇宮參拜，下午到東港鎮。鄭麗文新春團拜時說，民進黨兩個神主牌「反核、台獨」，讓台灣付出多少代價，製造台灣內部對立，得不償失。

核三場在屏東縣，鄭麗文說，民進黨兩個神主牌，一個是反核，2025年非核家園把核電廠關閉，現今2026年3月，民進黨是「半暝吃西瓜會反症」，卓榮泰稱重啟核三廠，早就提醒會缺電，死鴨子嘴硬不承認，為什麼要重啟核三？「把全台灣人裝肖維」。

「沒有電就沒有競爭力，沒有電力沒有算力」，鄭麗文說，沒有高科技沒有AI產業，就因為反核神祖牌，把核電廠關掉，連買好核四廠燃料棒還送回去，現在反悔，不惜破壞台灣能源安全，不惜讓台灣所有產業找不到電，外資不敢投資台灣，把所有核電廠關掉，現在後悔，民進黨連一句道歉都沒有。

鄭麗文說，大家都知道伊朗在打戰，荷莫茲海峽被封鎖，全世界石油天然氣要從這裡經過，現在糟糕，卓榮泰說台灣天然氣儲存到3月，現在就是3月「快要斷氣」。

鄭麗文說，因為反核，台灣未來越來越高度仰賴天然氣，「這不是讓台灣越來越危險嗎？」，現在不是台灣海峽被封鎖，阿共仔沒打來不要緊張，「現在是中東在戰爭，連中東打戰台灣都會斷氣，民進黨是什麼政府？怎麼說都聽不下去，還把國民黨抹黑」。

「民進黨自己打自己臉，浪費台灣多少時間、資源」，鄭麗文說，事實證明國民黨的主張才禁得起考驗、國民黨才是負責任政黨，只有將台灣交給國民黨，才能夠安心放心。

鄭麗文說，民進黨另個神主牌是台獨，從陳水扁、蔡英文到賴清德總統，都公開保證不會台獨，這不是裝肖維嗎？為什麼不下架台獨黨綱，馬上兩岸關係可以緩和，也不用戰爭，還用這個繼續騙票，台灣為了民進黨這兩個神主牌，付出多少代價，製造內部對立，得不償失。

鄭麗文說，屏東縣是核三廠的所在地，馬上要重啟，天然氣是所有發電中最貴，為什麼有便宜的不買要買貴的？國民黨從南台灣出發，蘇清泉告訴大家，天要變了，民心思變，民氣可用，2024總統大選賴清德只拿4成選票，國會是少數，早就失去民心。

鄭麗文說，過年後，她四處參加新春團拜，看到每個地方都爆滿，每個都士氣高昂，這次要團結，為了台灣，2026年選舉要贏，從台灣頭贏到台灣尾，國民黨要加倍努力。

國民黨主席鄭麗文今上午先到國民黨屏東縣黨部新春團拜，黨籍縣議員爭相跟她合照自拍。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文今上午先到國民黨屏東縣黨部新春團拜，黨籍縣議員爭相跟她合照自拍。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文接著到屏東慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文接著到屏東慈鳳宮參拜。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文（第一排中）今到屏東新春團拜，上午先到國民黨屏東縣黨部，接著走訪屏東市區宮廟，下午將到國民黨屏東縣東港鎮黨部與屏東鄉親見面。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（第一排中）今到屏東新春團拜，上午先到國民黨屏東縣黨部，接著走訪屏東市區宮廟，下午將到國民黨屏東縣東港鎮黨部與屏東鄉親見面。記者劉星君／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）今到屏東縣新春團拜，議長周典論（右）、立委蘇清泉（左）陪同。記者劉星君／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）今到屏東縣新春團拜，議長周典論（右）、立委蘇清泉（左）陪同。記者劉星君／攝影

屏東縣 民進黨 國民黨 鄭麗文 核三廠

延伸閱讀

大屋頂下／〈鄭習會，談什麼？〉補遺 統一留著 先求和平發展

苗栗／藍團拜喊全壘打 綠議員黨內登記

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

鄭麗文：228淪政治鬥爭廉價工具

相關新聞

中華隊抗韓成功 卓榮泰籲國人續為台灣集氣前進邁阿密

中華隊今天在世界棒球經典賽（WBC）以5比4險勝韓國。行政院長卓榮泰在臉書祝賀，他說，台灣前進八強的機會，還要看其他對戰的結果而定，並號召國人繼續為Team Taiwan 集氣，前進邁阿密。

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算

總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。

影／鄭麗文屏東團拜 蘇清泉要辦80場固本座談：民心思變

國民黨主席鄭麗文今到屏東縣新春轉拜，二度挑戰屏東縣長選舉立委蘇清泉說，他將舉辦80場固本座談會，最近舉辦11場，感受到氣氛不同，最大推力就是黨主席鄭麗文，感受到「大家都很亢奮」，國民黨要活起來了！

卓揆稱自費赴日為中華隊加油 白黨團：軍機場開放私人包機？

世界棒球經典賽（WBC）在日本東京登場，行政院長卓榮泰昨天現身球場觀賽，民眾黨立法院黨團今天質疑，請問卓榮泰自費花了多少錢，可以從空軍松山指揮部包機？請問軍機場又是何時開放自費私人包機？請問發言人加上一大群維安人員也都是自費嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。