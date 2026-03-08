賴總統板橋參香 指中小企業與高科技是台灣兩大引擎

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往板橋接雲寺參香祈福。賴清德談到台灣經濟時指出，台灣近年表現穩定，高科技產業與中小型企業是台灣的兩大引擎，將帶動未來台灣的經濟發展。

賴清德表示，感謝全國人民與百工百業努力打拚，讓台灣去年經濟表現良好、股市表現亮眼。他說，台灣人向來較為低調，「講太大聲怕人借錢」，但整體經濟成長與稅收增加，代表國家經濟持續向前，政府也會把資源用在推動建設與支持產業發展，尤其是中小企業。

賴清德指出，台灣約有170萬家中小企業，提供超過900萬個就業機會，是台灣經濟的重要基礎。政府將協助中小企業提升工廠效率、強化競爭力，同時協助拓展市場。

他提到，台灣與美國相關經貿合作已建立基礎，未來將持續努力推動，讓台灣商品有更多機會銷往美國，政府也會提供穩定資金，協助企業持續發展。

他表示，未來台灣經濟發展將由2大引擎帶動，一方面是大型高科技企業持續成長，另一方面則是170萬家中小企業提升競爭力，雙軌並進確保台灣經濟穩定發展。

賴清德也提到，經濟發展同時也要照顧人民。蔡英文總統與他過去十年持續推動「0到6歲國家一起養」政策，透過育兒津貼、托育補助與幼兒園補助減輕家庭負擔，例如第一胎每月補助5000元、第二胎6000元、第三胎7000元。

若送托公共托育中心或準公共化保母，補助金額更高。幼兒園部分，公立幼兒園家長每月負擔約1000元，非營利幼兒園約2000元，準公共化私立幼兒園約3000元，政府每年投入約1200億元，希望減輕年輕家庭養育子女的壓力。