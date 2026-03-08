快訊

經典賽Live／7局下林凱威登板+林家正阻殺解危 中華2：3南韓

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

55歲退休過高球人生、想「一路玩到掛」　14年後企業家卻面臨長照考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統板橋參香 指中小企業與高科技是台灣兩大引擎

聯合報／ 記者張策／新北報導
總統賴清德（中）今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）前往板橋接雲寺參香祈福。記者張策／攝影
總統賴清德（中）今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）前往板橋接雲寺參香祈福。記者張策／攝影

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往板橋接雲寺參香祈福。賴清德談到台灣經濟時指出，台灣近年表現穩定，高科技產業與中小型企業是台灣的兩大引擎，將帶動未來台灣的經濟發展

賴清德表示，感謝全國人民與百工百業努力打拚，讓台灣去年經濟表現良好、股市表現亮眼。他說，台灣人向來較為低調，「講太大聲怕人借錢」，但整體經濟成長與稅收增加，代表國家經濟持續向前，政府也會把資源用在推動建設與支持產業發展，尤其是中小企業。

賴清德指出，台灣約有170萬家中小企業，提供超過900萬個就業機會，是台灣經濟的重要基礎。政府將協助中小企業提升工廠效率、強化競爭力，同時協助拓展市場。

他提到，台灣與美國相關經貿合作已建立基礎，未來將持續努力推動，讓台灣商品有更多機會銷往美國，政府也會提供穩定資金，協助企業持續發展。

他表示，未來台灣經濟發展將由2大引擎帶動，一方面是大型高科技企業持續成長，另一方面則是170萬家中小企業提升競爭力，雙軌並進確保台灣經濟穩定發展。

賴清德也提到，經濟發展同時也要照顧人民。蔡英文總統與他過去十年持續推動「0到6歲國家一起養」政策，透過育兒津貼、托育補助與幼兒園補助減輕家庭負擔，例如第一胎每月補助5000元、第二胎6000元、第三胎7000元。

若送托公共托育中心或準公共化保母，補助金額更高。幼兒園部分，公立幼兒園家長每月負擔約1000元，非營利幼兒園約2000元，準公共化私立幼兒園約3000元，政府每年投入約1200億元，希望減輕年輕家庭養育子女的壓力。

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往板橋接雲寺參香祈福。記者張策／攝影
總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往板橋接雲寺參香祈福。記者張策／攝影

蘇巧慧 經濟發展 賴清德 科技業

延伸閱讀

賴總統板橋參香談國防 比喻如家庭裝保全、有能力負擔

賴清德挺醫界：提高健保點值 不然人才都跑去台積電

卓榮泰東京看台捷大戰 蘇巧慧：首長為選手加油是好事

板橋參香不忘台韓大戰 賴總統：希望贏韓國

相關新聞

「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算

總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

賴總統板橋參香 指中小企業與高科技是台灣兩大引擎

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往板橋接雲寺參香祈福。賴清德談到台灣經濟時指出，台灣近年表現穩定，高科技產業與中小型企業是台灣的兩大引擎，將帶動未來台灣的經濟發展。

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍粉專：有錢看球沒錢撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為WBC棒球經典賽中華隊加油。卓榮泰受訪表示是私人行程，由國民黨前主席朱立倫子弟兵成立的「風向123事」粉專質疑，政府可以輕鬆安排包機飛日本看球，卻對深陷中東局勢的台灣國人愛莫能助？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。