卓榮泰包機赴日看經典賽 藍粉專：有錢看球沒錢撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為WBC棒球經典賽中華隊加油。卓榮泰受訪表示是私人行程，由國民黨前主席朱立倫子弟兵成立的「風向123事」粉專質疑，政府可以輕鬆安排包機飛日本看球，卻對深陷中東局勢的台灣國人愛莫能助？

風向123事臉書指出，卓榮泰被踢爆包機前往日本看球賽，但行政院卻跳針強調，卓榮泰赴日看球是「私人行程」。所謂的私人行程，數百萬的包機費用，是卓榮泰自掏腰包嗎？還是「私人」兩字只是擋箭牌？口口聲聲說在野害國家沒錢運轉，現在打經典賽又突然有錢搭飛機了？

風向123事批評，全台灣一起為中華隊加油，但綠委半數集體翹班飛日本、行政院長包機出國看球，費用至今沒一個說得清楚。更讓人傻眼的是，政府可以輕鬆安排包機飛日本看球，卻對深陷中東局勢的台灣國人愛莫能助？讓他們自己籌錢、自組自救團、跨境包車逃難回台。難道賴清德政府花錢的標準是「是否為民進黨官員」？簡直離譜！