卓揆：赴日看球是自費 關注油價與滯留國民

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
行政院長卓榮泰8日前往北車大廳看球，會前接受媒體聯訪。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院長卓榮泰8日前往北車大廳看球，會前接受媒體聯訪。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「前往日本看球是自費前往，同時也關注國內外局勢！」首位赴日本的行政院長卓榮泰8日接受媒體聯訪時表示，他去日本只有看球、沒有其他安排，同時也有關注油價漲幅較大，因此啟動緩漲機制；針對我國滯留中東的國人，卓榮泰表示，等到飛航條件允許，將啟動包機。

關注油價與中東局勢

卓榮泰8日在交通部長陳世凱、發言人李慧芝等官員陪同下，在台北車站大廳與上百位民眾共同觀賞WBC台韓戰。針對7日他突襲前往日本看球，卓榮泰強調，他是自費前往，單純只有去看球，在國外依舊關注國內局勢，因此面對近日油價高漲，行政院也啟動油價緩漲機制，汽油僅漲1.5元，柴油則維持原先1.1元。

針對我國在中東滯留國人，卓榮泰強調，外交部也持續與當地政府洽商，在雙方同意且空域開放、安全無虞情況下，評估以包機方式接回國人，8日將會有4百多位國人已經返國，之前也有9百多位。

隨後卓榮泰便進入會場看球，現場有啦啦隊跳著應援曲，現場民眾拿著加油棒為中華隊加油，卓榮泰則帶著「Team Taiwan」的球帽、坐在最前排，看比賽的神情相當投入。

卓揆看球評價兩極

卓榮泰前往日本看球，是1972年台日斷交以來，首位入境日本的現任行政院長，也引發台日各界關注。國民黨團書記長林沛祥批評，當國內多項重大政策爭議仍未說清楚之際，行政院長卻忙於對外行程，相關安排與實質成果是否符合國家利益、是否向國人清楚交代，都值得社會檢視。

但民進黨立委林楚茵認為，台灣隊7日在東京火力全開、拿下本屆經典賽首勝，這場比賽也促成外交突破；同黨立委郭國文則說，就他側面理解，這次棒球外交主要是透過自民黨的高層，以及前駐日代表謝長廷所促成的。看到高層來參與這樣的活動，將來如果能夠再度突破的話，對實質的外交進展會有所幫助。

