中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來

中央社／ 台北8日電

中東局勢持續緊繃，行政院長卓榮泰表示，已先啟動雙緩漲機制，原先油價要漲3.7元，經政府吸收後漲1.5元；此外，只要空域開放、航空公司復飛、情勢安全且有需要，政府會全力洽商包機，安排國人回來。

卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰賽事，引發關注，他上午前往台北車站參加中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，與民眾一起為WBC經典賽台韓大戰加油。

卓榮泰在賽前接受媒體聯訪指出，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。

卓榮泰說，依照目前局勢，油價漲幅應該比較大，但已啟動雙緩漲機制，因此原來要調漲3.7元，經衡量目前國際情勢發展以及財務結構，政府再從中吸收60%，因此這次油價會漲1.5元、價格會到30.4元，漲幅是5.2%，希望國人與政府一起努力度過目前階段。

卓榮泰表示，對於目前在中東的國人，按交通部外交部精密核算，截至昨天為止，已有985名國人返抵國門，今天阿聯酋航空預計有400多人會回到台灣，其中有多少名國人、什麼時候到等問題，要等抵達後再精算。

此外，卓榮泰指出，阿提哈德航空要到3月13日才會復飛，交通部雖然洽商多日，但還沒有辦法取得飛機，只要空域開放、航空公司復飛、情勢安全且有需要，政府就全力早日洽商啟動包機，安排國人回來。

航空公司 外交部 交通部 卓榮泰

相關新聞

「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算

總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

賴總統板橋參香 指中小企業與高科技是台灣兩大引擎

總統賴清德今上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧前往板橋接雲寺參香祈福。賴清德談到台灣經濟時指出，台灣近年表現穩定，高科技產業與中小型企業是台灣的兩大引擎，將帶動未來台灣的經濟發展。

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍粉專：有錢看球沒錢撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為WBC棒球經典賽中華隊加油。卓榮泰受訪表示是私人行程，由國民黨前主席朱立倫子弟兵成立的「風向123事」粉專質疑，政府可以輕鬆安排包機飛日本看球，卻對深陷中東局勢的台灣國人愛莫能助？

