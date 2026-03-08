聽新聞
中東情勢緊繃 卓榮泰：政府全力洽商包機接國人回來
中東局勢持續緊繃，行政院長卓榮泰表示，已先啟動雙緩漲機制，原先油價要漲3.7元，經政府吸收後漲1.5元；此外，只要空域開放、航空公司復飛、情勢安全且有需要，政府會全力洽商包機，安排國人回來。
卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰賽事，引發關注，他上午前往台北車站參加中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動，與民眾一起為WBC經典賽台韓大戰加油。
卓榮泰在賽前接受媒體聯訪指出，昨天雖然是私人行程，但仍透過行政院副院長鄭麗君與各部會首長完全了解、掌握國內情勢發展。
卓榮泰說，依照目前局勢，油價漲幅應該比較大，但已啟動雙緩漲機制，因此原來要調漲3.7元，經衡量目前國際情勢發展以及財務結構，政府再從中吸收60%，因此這次油價會漲1.5元、價格會到30.4元，漲幅是5.2%，希望國人與政府一起努力度過目前階段。
卓榮泰表示，對於目前在中東的國人，按交通部、外交部精密核算，截至昨天為止，已有985名國人返抵國門，今天阿聯酋航空預計有400多人會回到台灣，其中有多少名國人、什麼時候到等問題，要等抵達後再精算。
此外，卓榮泰指出，阿提哈德航空要到3月13日才會復飛，交通部雖然洽商多日，但還沒有辦法取得飛機，只要空域開放、航空公司復飛、情勢安全且有需要，政府就全力早日洽商啟動包機，安排國人回來。
