包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
行政院長卓榮泰現身東京觀賞WBC經典賽，創下雙方斷交後，現任閣揆赴日的首例。行政院發言人李慧芝對此僅表示「沒有說法」。據了解基於台日默契，我方對卓榮泰的行程不會有正式說明。圖為卓榮泰日前觀賞台日棒球交流賽。圖／卓榮泰臉書
世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

楊智伃質疑，用最粗略的方式算包機一趟日本，一個人去日本約3萬5，一台客機至少150人機位，包機一趟都要500萬元，來回就要1000萬，但卓榮泰的財產申報也才900萬，「若不是花納稅人錢包機，難不成要破產、負債去日本看棒球嗎？」卓應好好解釋這些錢到底從哪裡來，有沒有相關維安人力的浪費。

楊智伃也說，行政院對外宣稱是「私人行程」，但消息卻刻意透過媒體操作洗風向，說是「斷交54年首例」的重要行程，質疑「如果真的是私人行程，為什麼需要專機？如果只是看球賽，為什麼還要包裝成外交突破？」且立院仍在總質詢，台灣也正面臨國際局勢動盪中東衝突升溫，甚至有旅外國人想要逃難，都不到飛機，外交部竟然還要他們等等，不要為了蹭棒球熱度、賺政治紅利，忽視民意、濫用權力與人民的納稅錢。

藍委許宇甄也呼籲，若卓榮泰是私人行程應出示付費證明，證明沒有花公帑，若使用公帑，行政院不是號稱連水電費、茶點都付不起，用這樣方式去為中華隊加油，應清楚向國人來說明。

財產申報 日本 行政院 卓榮泰

