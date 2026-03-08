快訊

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱林銘翰／台北報導
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

立法院各委員會3月11日將選出本會期召委，逢白委更替，藍白如何延續合作為外界關注。據稱，國民黨方面已預擬召委人選，名單包括經濟委員會召委鄭天財、財政委員會召委李彥秀、交通委員會召委黃健豪、衛環委員會召委盧縣一、司法及法制委員會召委翁曉玲、教文委員會召委羅廷瑋、內政委員會召委廖先翔、外交及國防委員會召委馬文君，程序委員會召委則由翁曉玲續任。

民眾黨8名立委除陳昭姿、劉書彬留任外，補上6名新任立委，其中總召陳清龍進入交通委員會，副總召王安祥到外交及國防委員會、幹事長邱慧洳在衛環、洪毓祥到經濟、李貞秀在內政、蔡春綢進入教文，而陳昭姿則改到司法、劉書彬到財政委員會。

這會期國會重點關注軍購條例、台美關稅及總預算，外委會、財委會勢必需要在野重兵把守，李貞秀因國籍爭議，在內委會當召委有難度，擬在內委會當召委的藍委廖先翔也說，目前沒聽說過此事。

立院人士分析，這會期教文藍白7人與民進黨7人一致，若遇爭議法案，召委職責重要，比如因應部分縣市營養午餐免費，「營養午餐法」勢必要加速審議，而「台灣未來帳戶特別條例」草案皆列入藍白優先法案，並進入衛環委員會審查，外界點名藍白有望在教文或衛環委員會合作。

另有立院人士分析，國民黨在內委會、教文委員會均少人，民眾黨都是關鍵少數，但若藍營禮讓李貞秀任內委會召委，非李貞秀不好，而是民進黨恐藉機大做文章，因此研判機會不高，教文委員會較可能，但待國民黨、民眾黨兩黨團溝通；至於是否真在教文委員會禮讓白營，有藍營人士說目前沒有聽說，也沒有聽說找羅廷瑋溝通過，但為了藍白合作，不論什麼委員會，雙方還是要認真溝通禮讓一事。也有藍委坦言，對新的民眾黨委員真的還不熟悉。

據悉，蔡春綢對召委意圖不高，尤其劉書彬也曾當過召委，教文合作可能性仍有變化，而在衛環的邱慧洳直到昨日，也尚未與藍委盧縣一透露要爭取召委，預估民眾黨團下周二才會定案。

第11屆立法院就職以來，藍白兩黨基於合作態勢，國民黨團曾經三度禮讓召委席次，分別為第二會期的外交及國防委員會、第三會期的交通委員會及第四會期的教育及文化委員會。不過，民眾黨團在第五會期迎來換血，國民黨團是否再度禮讓有待觀察。

根據立法院八大常設委員會席次分配，國民黨團、民進黨團都可望各自取得1席召委，由於民眾黨團迎來6名新科立委，考量新手上路仍需時間熟悉議事，藍白可能依循第一會期合作模式，全數支持國民黨團推派召委人選，確切方向仍待本周進行最後定奪。

至於留任的民眾黨立委陳昭姿與劉書彬，前者由社會福利及衛生環境委員會轉戰司法及法制委員會，後者則由教育及文化委員會轉戰財政委員會，兩人皆需時間適應全新委員會生態，再加上劉書彬上會期擔任教育及文化委員會召委，再度出任召委機會也相對較小。

陳昭姿 翁曉玲 立法院 國民黨 羅廷瑋 黃健豪 盧縣一

相關新聞

「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算

總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。

立院委員會召委選舉11日登場 藍禮讓白一席須再協調

立法院本會期開議，3月11日各委員會將選出會期召委。自本屆立法院就職以來，國民黨、民眾黨基於國會合作，藍營方面禮讓一席召委予白營幾成默契，不過本會期逢白委大換血，藍白如何協調為外界關注。據了解，國民黨方面已預擬各委員會召委人選，但尚須再與民眾黨溝通協調。

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

包機看經典賽花費恐千萬 藍曝卓榮泰財產僅900萬「傾家蕩產看？」

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，卻被爆料疑似為包機來回，引發熱議。藍營質疑包機來回恐花費千萬，但卓的財產申報僅900萬，行政院稱私人行程「難道是傾家蕩產去看球嗎？」呼籲卓應公開出示付款紀錄證明。

卓榮泰包機赴日看球…醫開酸：綠營專搞小球政治 害這3字被汙名化

WBC世界棒球經典賽昨中華隊以14比0擊敗捷克隊奪本屆首勝，行政院長卓榮泰搭專機觀賽惹議。時事評論家、醫師沈政男狠酸，中華對捷克用小球戰術奪勝，綠營則專搞小球政治將「挺台灣」3個字汙名化，難怪卓榮泰也在玩政治小白球。

卓揆赴日恐引發外交震盪與衝擊 專家：行程豈可以私人之說推脫？

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。中華戰略學會資深研究員張競表示，閣揆所有行程都被賦予政治意涵，且可以私人行程推脫？此舉是否引發外交震盪與衝擊？且多位國人還受困中東、區域能源風險所致物價波動下，閣揆專機看球，豈不益增民眾被剝奪感？

