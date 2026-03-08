聽新聞
「TPASS」等新興預算先執行？政院：動支案無前例 盼速審總預算
總預算僵局未解，立法院藍白黨團日前挾人數優勢，在立法院會通過TPASS等718億元新興計畫先行動支案，各界關注，政院未來如何接招。行政院重申，此種動支案並無前例，尤其新興計畫及新增項目有急迫性需求，立法院朝野黨團應儘速展開總預算實質審查。
立法院會6日表決通過國民黨團、民眾黨團所提出的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項新興計畫，金額約718億元，同意行政院先行動支。
不過，行政院發言人李慧芝當時指出，總預算案是建設國家、服務人民之所需，很遺憾已經3月了，今年度的中央政府總預算還未付委審查。
李慧芝指出，依照「立法院職權行使法」第7條規定，預算案應該經過三讀程序，這樣的動支案也並無前例。尤其新興計劃及新增項目有急迫性需求，呼籲立法院朝野黨團，儘速展開總預算的實質審查，完成法定程序，以免耽誤對國人的照顧及國家的建設。
事實上，政院已定調，只要依法有法律效力的預算，政院將執行，不過藍白表決通過的為「公決案」，而非「法律案」，是否有效力能促使公部門先行動支，仍有變數。
