卓揆赴日恐引發外交震盪與衝擊 專家：行程豈可以私人之說推脫？

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。中華戰略學會資深研究員張競表示，閣揆所有行程都被賦予政治意涵，且可以私人行程推脫？此舉是否引發外交震盪與衝擊？且多位國人還受困中東、區域能源風險所致物價波動下，閣揆專機看球，豈不益增民眾被剝奪感？

張競認為，儘管卓榮泰行止匆匆當日來回，並且對外聲稱為私人行程，但「人臣義無私交，大夫非君命不越境」古有明訓，閣揆乃國之寶鼎，動見觀瞻，所有行程都會被賦予政治意涵，豈可以私人行程作為推脫遁辭，妄圖淡化此事？

張競質疑，卓榮泰赴日是否會引發外交震盪與衝擊？是否刻意與東京搭唱，運用打擦邊球手法存心挑弄北京，並且順勢滿足內部政治消費，以便拉抬未來朝野法案攻防氣勢？不論官方如何表述此項行程，絕對無法壓縮政壇人士各種想像空間。

張競指出，最關鍵可議之處是卓榮泰以專機赴日看球，絕對不會是自己掏腰包支付旅費，但此舉是否會讓台灣民眾深感「朱門酒肉臭」、「政府花錢不知輕重緩急」？特別是當多位國人受困於中東戰區，政府未積極安排專機撤離，民眾依據北京通報轉向求助時，除酸言冷語外，也未能夠拿出實際行動，採取具體作為；對比閣揆專機看球，豈不益增民眾被剝奪感？

張競分析，隨著中東戰局發展，區域能源出口風險遽增，全球供需失調蓄勢待發，物價波動難以避免之際，民眾與企業經理人充滿苦悶之際，卻看到閣揆如此大手筆，搭乘專機赴日觀看球賽，豈能讓社會大眾接受讓其被剝奪感更加嚴重呢？

張競表示，政治決策必先權衡利弊得失，若是只見其利卻未思其弊，就貿然上馬冒進，搞出「權貴為先、民為輕」形象，恐怕會弄巧成拙、適得其反。綠營執政高層核心幕僚是否能夠體會社會氛圍，掌握民意趨向以及政治脈動？確實令人懷疑。