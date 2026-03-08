赴東京巨蛋看WBC賽事 卓榮泰：休假自費為台灣加油

行政院長卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看WBC台捷大戰，引發關注。卓榮泰今天受訪表示，昨天是休假日、自費而且是私人的活動，在日本與國人一起為Team Taiwan加油是唯一安排，沒有其他任何目的。

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在日本東京登場，台灣昨天以14比0扣倒捷克，卓榮泰親赴東京巨蛋現場看球，有球迷高喊「院長好」、「TeamTaiwan」，卓榮泰也是台日1972年斷交以來，首位赴日的現任行政院長。

卓榮泰現身東京巨蛋消息一傳出，外界關注卓榮泰是否有與日本政要見面，國民黨提出質疑，卓榮泰搭華航專機來回是否為納稅人買單。

卓榮泰今天上午出席中華電信「全台集氣 最強應援在中華」公播活動前接受媒體聯訪表示，昨天是休假日，去日本東京是自費且私人的活動，唯一安排就是與國人一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的，也沒有任何評論。