民進黨發布「親愛的姊妹」前導片 緬懷彭婉如

今天是國際婦女節，民進黨性別平等事務部於社群平台釋出彭婉如逝世30週年紀錄片「親愛的姊妹」（Dear My Sister）前導片，緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如，梳理婦女運動與政黨攜手推動民主發展進程，並展望未來婦女參政的下一個里程碑。

民進黨發布新聞稿，性別平等事務部主任李晏榕表示，今年適逢彭婉如逝世30週年，同時也是民進黨創黨40週年與婦女部（性平部前身）成立30週年。性平部特別在此別具意義的歷史時刻，走訪多位政治圈及婦運圈的女性前輩，並整理珍貴手稿、老照片與影像，以記錄上個世紀末屬於民進黨女性參政故事。

李晏榕強調，希望透過這部紀錄片，讓更多年輕世代認識彭婉如，也讓社會大眾對彭婉如記憶不只停留在失蹤與遇害，而是看到彭婉如生前在婦女運動及政黨中奮鬥的足跡。

李晏榕進一步分享，這次釋出的前導片，由「婦女新知」雜誌社創辦人李元貞朗讀時任民進黨婦女發展委員會執行長彭婉如發給婦運姊妹們的一封信，娓娓帶出婦運與政黨間的緊密連結，也呈現彭婉如將婦女運動帶入陽剛政治場域的決心。片中並透過多位彭婉如昔日戰友視角回顧這段歷史，亦邀請前婦女部成員團聚，共同回憶那段與彭婉如並肩打拚的歲月。

李晏榕指出，從婦女發展委員會、婦女發展部到性別平等事務部，民進黨提升婦女參政的重要使命從未改變。她指出，長期積極參與婦女參政運動的內政部長劉世芳，在上任後積極推動地方制度法修法，終在去年底於立法院三讀通過，將「四分之一婦女保障名額」修正為「三分之一性別比例原則」。延續彭婉如的精神，相信台灣女性參政之路將更加蓬勃發展，讓更多優秀女性能夠站上政治舞台。

最後，在這個屬於女性的日子，性平部邀請社會大眾重新認識彭婉如，一同緬懷彭婉如的溫柔與堅韌，也預告「親愛的姊妹」紀錄片將於下半年正式發布，歡迎大家持續關注性平部社群平台。