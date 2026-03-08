快訊

民進黨發布「親愛的姊妹」前導片 緬懷彭婉如

中央社／ 台北8日電

今天是國際婦女節，民進黨性別平等事務部於社群平台釋出彭婉如逝世30週年紀錄片「親愛的姊妹」（Dear My Sister）前導片，緬懷民進黨第一任婦女發展部主任彭婉如，梳理婦女運動與政黨攜手推動民主發展進程，並展望未來婦女參政的下一個里程碑。

民進黨發布新聞稿，性別平等事務部主任李晏榕表示，今年適逢彭婉如逝世30週年，同時也是民進黨創黨40週年與婦女部（性平部前身）成立30週年。性平部特別在此別具意義的歷史時刻，走訪多位政治圈及婦運圈的女性前輩，並整理珍貴手稿、老照片與影像，以記錄上個世紀末屬於民進黨女性參政故事。

李晏榕強調，希望透過這部紀錄片，讓更多年輕世代認識彭婉如，也讓社會大眾對彭婉如記憶不只停留在失蹤與遇害，而是看到彭婉如生前在婦女運動及政黨中奮鬥的足跡。

李晏榕進一步分享，這次釋出的前導片，由「婦女新知」雜誌社創辦人李元貞朗讀時任民進黨婦女發展委員會執行長彭婉如發給婦運姊妹們的一封信，娓娓帶出婦運與政黨間的緊密連結，也呈現彭婉如將婦女運動帶入陽剛政治場域的決心。片中並透過多位彭婉如昔日戰友視角回顧這段歷史，亦邀請前婦女部成員團聚，共同回憶那段與彭婉如並肩打拚的歲月。

李晏榕指出，從婦女發展委員會、婦女發展部到性別平等事務部，民進黨提升婦女參政的重要使命從未改變。她指出，長期積極參與婦女參政運動的內政部長劉世芳，在上任後積極推動地方制度法修法，終在去年底於立法院三讀通過，將「四分之一婦女保障名額」修正為「三分之一性別比例原則」。延續彭婉如的精神，相信台灣女性參政之路將更加蓬勃發展，讓更多優秀女性能夠站上政治舞台。

最後，在這個屬於女性的日子，性平部邀請社會大眾重新認識彭婉如，一同緬懷彭婉如的溫柔與堅韌，也預告「親愛的姊妹」紀錄片將於下半年正式發布，歡迎大家持續關注性平部社群平台。

紀錄片 劉世芳 性別平等 彭婉如 民進黨

相關新聞

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

魯比歐喊「讓蔣介石出場」 蔣氏父子日記曝美真面目

本月3日，美國國務卿魯比歐在國會簡報美伊衝突，引用冷戰時期俗諺「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）。這是當年美國右派反共陣營的口號，呼籲美國政府應支持蔣總統出兵反攻大陸，魯比歐藉以形容，美方將對伊朗全方位猛擊。當年的流行語重出江湖，頓時讓台灣民眾大感新鮮。

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今天也問及此事看法，蔣說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

