柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」
台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」
今天柯文哲一整天的行程都在屏東，恰巧國民黨主席鄭麗文今天的行程也都在屏東，不過兩人路線不同，不會碰面。被問到是否刻意安排兩人同天在屏東，民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，事先並不知情，只是湊巧而已，如果真的要刻意安排，就會讓兩人跑相同行程並同框。
柯文哲上午9時到達六堆忠義亭，包括竹田前鄉長傅民雄、國民黨籍縣議員李世淦，及民眾黨地方幹部、黨員、粉絲都到場歡迎。傅民雄向柯文哲介紹客家六堆及忠義亭的起源、歷史、位置等，柯文哲也上香參拜、獻花、獻果。
現場有熱情柯粉一大早就到廟前等待，並開心與柯文哲簽名及合照。李小姐穿著KP衣服讓柯簽名，她說她的家族是深綠，但她很欣賞柯文哲。邱小姐帶著兒子來，她說很喜歡柯文哲，覺得他會做事，也覺得他的官司是冤枉的。她的兒子跟著她一樣是柯粉，這次來兒子也很興奮跟柯握手，希望未來可以跟柯一樣讀台大。
柯文哲今天下午行程將到屏東市檳榔腳福安宮、廣興宮參拜，並造訪勝利星村必勝烘焙研製所及屏東市黃昏市場；晚上造訪萬丹夜市，並到萬丹鄉萬泉寺參拜。
