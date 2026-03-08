快訊

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
台灣民眾黨前主席柯文哲（中）今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭參拜。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲（中）今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭參拜。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

今天柯文哲一整天的行程都在屏東，恰巧國民黨主席鄭麗文今天的行程也都在屏東，不過兩人路線不同，不會碰面。被問到是否刻意安排兩人同天在屏東，民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，事先並不知情，只是湊巧而已，如果真的要刻意安排，就會讓兩人跑相同行程並同框。

柯文哲上午9時到達六堆忠義亭，包括竹田前鄉長傅民雄、國民黨籍縣議員李世淦，及民眾黨地方幹部、黨員、粉絲都到場歡迎。傅民雄向柯文哲介紹客家六堆及忠義亭的起源、歷史、位置等，柯文哲也上香參拜、獻花、獻果。

現場有熱情柯粉一大早就到廟前等待，並開心與柯文哲簽名及合照。李小姐穿著KP衣服讓柯簽名，她說她的家族是深綠，但她很欣賞柯文哲。邱小姐帶著兒子來，她說很喜歡柯文哲，覺得他會做事，也覺得他的官司是冤枉的。她的兒子跟著她一樣是柯粉，這次來兒子也很興奮跟柯握手，希望未來可以跟柯一樣讀台大。

柯文哲今天下午行程將到屏東市檳榔腳福安宮、廣興宮參拜，並造訪勝利星村必勝烘焙研製所及屏東市黃昏市場；晚上造訪萬丹夜市，並到萬丹鄉萬泉寺參拜。

台灣民眾黨前主席柯文哲今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭，幫粉絲簽名。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭，幫粉絲簽名。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨前主席柯文哲（右二）今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭，與粉絲合影。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲（右二）今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭，與粉絲合影。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨前主席柯文哲（中）今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭了解客家六堆歷史。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨前主席柯文哲（中）今天上午9時到屏東縣竹田鄉六堆忠義亭了解客家六堆歷史。記者潘奕言／攝影

屏東 柯文哲 台大 鄭麗文

柯文哲：陸配任立委 黨內民調逾半不支持

京華城案宣判前夕 柯文哲鬆口擬赴日參加兒畢典：下周聲請解除境管

想去日本遭名嘴媒體質疑是去見「橘子」 柯文哲沒回應

柯文哲台南拜廟：人生求個平安順利就好

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

魯比歐喊「讓蔣介石出場」 蔣氏父子日記曝美真面目

本月3日，美國國務卿魯比歐在國會簡報美伊衝突，引用冷戰時期俗諺「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）。這是當年美國右派反共陣營的口號，呼籲美國政府應支持蔣總統出兵反攻大陸，魯比歐藉以形容，美方將對伊朗全方位猛擊。當年的流行語重出江湖，頓時讓台灣民眾大感新鮮。

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今天也問及此事看法，蔣說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

