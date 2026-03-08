快訊

經典賽Live／張育成開轟、古林投6上6下！2局下中華1：0南韓

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）
政院卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

「私人行程，國家規格」邱鎮軍批評，當人民在為生活奔波，為省錢而猶豫時，卓榮泰來場說走就走的「東京快閃」，但這不是熱血，而是令人脊梁發冷的荒謬。當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，卓揆在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容。這種「台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽」的高級排場，確實刷新了全民對財政紀律的認知。

邱鎮軍說明，當大家在桃園機場排隊等出關時，卓榮泰卻輕便地踏進空軍松指部的專機停機坪；政院定調「私人行程」，但飛機卻由軍事管制區起降，連私人假日也能享有國軍級隱私與禮遇，行程到底誰付錢？至今仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些似乎都不叫錢。

邱鎮軍批評，民進黨立委說是「54年來首位閣揆訪日」，但政院又說是「私人行程」。需要光環的時候，它是國家代表；需要避開預算的時候，它又回到了個人休假。行政團隊未來再哭窮，很多人可能都會想起這架飛機；大家對支持中華隊沒有不一樣，但對行政體制的透明度與財政紀律，應該比球場上的勝負紀錄更經得起檢驗。

國民黨前發言人、台北松信區市議員擬參選人楊智伃指出，面對國際局勢動盪，中東戰火持續蔓延，在卡達的國人要逃難卻連一台飛機都等不到，只能組自救圖千辛萬苦回家；卓榮泰卻以私人行程名義搭華航專機赴日看經典賽，卓揆可以包機看棒球，不能包機接逃難的國人？

楊智伃質疑，粗略的算一下包一台專機一趟去日本要500萬，來回逼近千萬，卓榮泰的財產申報也不過900萬，要如何包機來回？負債也要去看球？這筆錢是不是人民的納稅錢？有沒有動用維安人力？浪費的資源從哪來？誰負責？卓揆必須說清楚講明白。

世界棒球經典賽台灣對捷克比賽，行政院長卓榮泰（中）被台灣球迷目擊親赴現場看球，一起高喊「Team Taiwan」。（中央社）
卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

卓榮泰搭華航包機飛日看經典賽 藍營轟：難道是納稅人買單？

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

魯比歐喊「讓蔣介石出場」 蔣氏父子日記曝美真面目

本月3日，美國國務卿魯比歐在國會簡報美伊衝突，引用冷戰時期俗諺「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）。這是當年美國右派反共陣營的口號，呼籲美國政府應支持蔣總統出兵反攻大陸，魯比歐藉以形容，美方將對伊朗全方位猛擊。當年的流行語重出江湖，頓時讓台灣民眾大感新鮮。

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今天也問及此事看法，蔣說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

