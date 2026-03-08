卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

「私人行程，國家規格」邱鎮軍批評，當人民在為生活奔波，為省錢而猶豫時，卓榮泰來場說走就走的「東京快閃」，但這不是熱血，而是令人脊梁發冷的荒謬。當行政團隊在立法院對著國家預算錙銖必較、大聲喊窮時，卓揆在東京巨蛋的應援卻顯得如此從容。這種「台上要百姓共體時艱，台下包機東京看球賽」的高級排場，確實刷新了全民對財政紀律的認知。

邱鎮軍說明，當大家在桃園機場排隊等出關時，卓榮泰卻輕便地踏進空軍松指部的專機停機坪；政院定調「私人行程」，但飛機卻由軍事管制區起降，連私人假日也能享有國軍級隱私與禮遇，行程到底誰付錢？至今仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些似乎都不叫錢。

邱鎮軍批評，民進黨立委說是「54年來首位閣揆訪日」，但政院又說是「私人行程」。需要光環的時候，它是國家代表；需要避開預算的時候，它又回到了個人休假。行政團隊未來再哭窮，很多人可能都會想起這架飛機；大家對支持中華隊沒有不一樣，但對行政體制的透明度與財政紀律，應該比球場上的勝負紀錄更經得起檢驗。

國民黨前發言人、台北松信區市議員擬參選人楊智伃指出，面對國際局勢動盪，中東戰火持續蔓延，在卡達的國人要逃難卻連一台飛機都等不到，只能組自救圖千辛萬苦回家；卓榮泰卻以私人行程名義搭華航專機赴日看經典賽，卓揆可以包機看棒球，不能包機接逃難的國人？

楊智伃質疑，粗略的算一下包一台專機一趟去日本要500萬，來回逼近千萬，卓榮泰的財產申報也不過900萬，要如何包機來回？負債也要去看球？這筆錢是不是人民的納稅錢？有沒有動用維安人力？浪費的資源從哪來？誰負責？卓揆必須說清楚講明白。