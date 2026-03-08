卓榮泰東京看台捷大戰 蘇巧慧：首長為選手加油是好事

行政院長卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，但國民黨質疑公器私用。對此，民進黨立委蘇巧慧今天說，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油，這是一件好事，尤其如果能夠和國外政要直接面對面互動，那更是國家重要事情。

總統賴清德今天赴板橋大井頭福德祠參香祈福，蘇巧慧等人陪同。

蘇巧慧在會前接受媒體聯訪，媒體詢問她，這兩天跟總統賴清德、副總統蕭美琴同台，接下來會不會有更多大咖來新北市。

蘇巧慧說，賴總統和蕭副總統都對新北市感情深厚，昨天她和蕭副總統一起推廣基層運動，今天和賴總統到大井頭福德祠、接雲寺參香祈福，其實都是到基層和民眾互動，聽取大家聲音，這本來就是總統、副總統平常都在做的事情。

蘇巧慧表示，今天是國際婦女節，她也推出「女力成績單」，向市民報告，這幾年她在國會努力推動性別平等、更多元的友善社會成績。她也會持續推動政見，告訴大家未來願景，希望以這樣的動作和態度，贏得市民認同。

媒體追問，卓榮泰昨天到日本看台捷大戰，但是被國民黨質疑說公器私用。

蘇巧慧認為，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油，這是一件好事，尤其如果能夠和國外政要直接面對面互動，那更是國家重要事情；會全力支持國家、全力支持台灣選手，甚至是台灣人在各種不同領域站上國際舞台，讓世界看見台灣。