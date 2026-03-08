快訊

卓榮泰東京看台捷大戰 蘇巧慧：首長為選手加油是好事

中央社／ 新北市8日電

行政院長卓榮泰昨天現身東京巨蛋觀看台捷大戰，但國民黨質疑公器私用。對此，民進黨立委蘇巧慧今天說，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油，這是一件好事，尤其如果能夠和國外政要直接面對面互動，那更是國家重要事情。

總統賴清德今天赴板橋大井頭福德祠參香祈福，蘇巧慧等人陪同。

蘇巧慧在會前接受媒體聯訪，媒體詢問她，這兩天跟總統賴清德、副總統蕭美琴同台，接下來會不會有更多大咖來新北市。

蘇巧慧說，賴總統和蕭副總統都對新北市感情深厚，昨天她和蕭副總統一起推廣基層運動，今天和賴總統到大井頭福德祠、接雲寺參香祈福，其實都是到基層和民眾互動，聽取大家聲音，這本來就是總統、副總統平常都在做的事情。

蘇巧慧表示，今天是國際婦女節，她也推出「女力成績單」，向市民報告，這幾年她在國會努力推動性別平等、更多元的友善社會成績。她也會持續推動政見，告訴大家未來願景，希望以這樣的動作和態度，贏得市民認同。

媒體追問，卓榮泰昨天到日本看台捷大戰，但是被國民黨質疑說公器私用。

蘇巧慧認為，國家最高行政首長能夠到國外為台灣選手加油，這是一件好事，尤其如果能夠和國外政要直接面對面互動，那更是國家重要事情；會全力支持國家、全力支持台灣選手，甚至是台灣人在各種不同領域站上國際舞台，讓世界看見台灣。

賴清德 蘇巧慧 卓榮泰

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

板橋參香不忘台韓大戰 賴總統：希望贏韓國

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

卓榮泰搭專機赴東京看經典賽 政院稱「私人行程」

卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

卓榮泰包機赴日看經典賽 藍委籲錢哪來說清楚：為何無法去中東撤僑？

行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋球場為正在比WBC棒球經典賽中華隊應援加油，但藍委王鴻薇質疑，卓傳出是包機赴日，這筆龐大費用是否是花公帑應說清楚，「可以包機看球賽，卻無法幫助受困中東國人撤離，恐有礙觀瞻」。

柯文哲屏東拜廟之旅 小粉絲興奮握手「以後要讀台大」

台灣民眾黨前主席柯文哲今天到屏東進行新春拜廟之旅，上午9時到竹田鄉六堆忠義亭參拜，了解客家六堆的起源及位置。有粉絲知道「阿北」要來，一大早就聚集在廟門口等待，並開心與柯合影。還有小粉絲興奮與柯握手，說「以後要跟你一樣讀台大。」

卓揆私人行程專機看球惹議 邱鎮軍批：台上喊窮、台下包機

行政院長卓榮泰昨天搭乘華航專機到日本東京看世界棒球經典賽，且政院強調是私人行程，引發爭議。國民黨立委邱鎮軍批評，台上要大家共體時艱，台下卻包機看球，真的刷新全民對財政紀律的認知，行政院卻仍未正面說明，好像在「台日友好」的氛圍裡，這些都不叫錢。

魯比歐喊「讓蔣介石出場」 蔣氏父子日記曝美真面目

本月3日，美國國務卿魯比歐在國會簡報美伊衝突，引用冷戰時期俗諺「讓蔣介石出場」（unleash Chiang）。這是當年美國右派反共陣營的口號，呼籲美國政府應支持蔣總統出兵反攻大陸，魯比歐藉以形容，美方將對伊朗全方位猛擊。當年的流行語重出江湖，頓時讓台灣民眾大感新鮮。

公器私用？卓榮泰赴日看經典賽…蔣萬安用一句話回應

行政院長卓榮泰現身東京巨蛋球場應援加油，朝野反應不同。民進黨立委表示，這是台日斷交後的外交大突破；國民黨立委則質疑，卓榮泰是不是包機看球？有沒有動用公帑？是否有公器私用之嫌？台北市長蔣萬安今天也問及此事看法，蔣說，「行政院應該對外有更完整清楚的說明。」

