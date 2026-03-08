卓榮泰赴日看球 賴總統：我沒去、我用行動挺中醫

世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，行政院長卓榮泰昨現身東京巨蛋觀賽，引發討論。賴清德總統今天出席在新北市府舉辦的國醫節慶祝大會時指出，很敬佩現場大家對中醫藥發展不遺餘力，從全國一半以上的人都在看棒球，結果大家都坐在這邊就看得出來，這種精神令人欽佩，「但是我也不錯吧？我也沒看，我代表政府用行動支持中醫界。」

賴清德致詞時指出，國醫節就要到了，他代表國家衷心感謝中醫界各位好朋友，一年365天在全國各個角落，守護國人健康。

賴清德說，在場各位對中醫藥發展可說是不遺餘力，除在第一線服務民眾的健康，對中醫藥發展推動也不餘力，就從今天台灣跟韓國在打棒球，大概全國一半以上的人都在看棒球，結果大家卻坐這裡，就可以看得出來大家的努力。

「但是我也不錯吧！」賴清德說，他也沒有看，他代表政府用行動支持中醫界，他也不忘提到陪同出席活動的民進黨新北市長參選人蘇巧慧身上也穿著TeamTaiwn帽T。

賴清德說，雖然我們不是在棒球場上、現場加油，也不是在電視機前「我們在這裡」，但我們心是跟這個國家代表隊在一起的，祝福我們今天能夠旗開得勝打敗韓國「好不好？」，由於今天大會邀請不少來自韓國的韓醫代表出席，賴笑說「韓國貴賓抱歉一下，哈哈哈哈哈哈哈哈」。